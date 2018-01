Jubilare 25 Jahre: Jürgen Born, Cornelia Diertl, Jürgen Kugler, Markus Lang, Markus Weber



40 Jahre: Marion Haberberger, Ursula Mey, Lothar Mey, Barbara Müller, Georg Rass, Anni Schaffer, Christine Schalanda, Günther Schenk, Anni Schindler, Cordula Schmiedl, Alois Weiss, Helene Ziegler, Ruth Ziegler, Renate Zinner



50 Jahre: Ehrenschützenmeister Johannes Lindner, Alfred Linhardt, Willi Müller, Robert Ziegler und Johann Ziegler . (sck)

125 Jahre sind eine Feier wert. Der Schützenverein D' Speckbachpelzer hat dafür das letzte Mai-Wochenende vorgesehen. Auf einige verdiente Mitglieder warten dann besondere Auszeichnungen.

Sieben seit 60 Jahren dabei

Ehrungen des OSB

Schützenheim aufgehübscht

Geordnete Finanzen

Michelfeld. Traditionell am Dreikönigstag hält der Schützenverein D' Speckbachpelzer Michelfeld seine Jahreshauptversammlung. Der 203 Mitglieder zählende Verein füllte als geschlossene Gesellschaft den Gasthof Schindler.Schützenmeister Josef Diertl schritt zur Ehrung langjähriger wie verdienter Mitglieder. Auch wenn nicht alle zugegen waren, die geehrt werden sollten, so verlas Schützenmeister Josef Diertl doch alle ihre Namen (siehe "Jubilare"). Sieben Mitglieder zeigen ihre Verbundenheit mit dem Schützenverein D' Speckbachpelzer bereits seit 60 Jahren. Ihre Ehrung steht beim 125-jährigen Gründungsjubiläum am Wochenende 26./27. Mai im Pfarrzentrum St. Otto auf dem Programm.Weiter wurden Johannes Schmiedl und Thomas Zinner mit dem Protektorabzeichen des Deutschen Schützenbundes in Silber ausgezeichnet. Auszeichnungen des Oberpfälzer Schützenbunds (OSB) für ihre Verwaltungstätigkeiten erhielten Florian Diertl, Michael Gurrath und Thomas Müller durch die silberne OSB-Ehrennadel, Thomas Hofmann, Markus Nowak und Jens Wittmann durch die goldene OSB-Ehrennadel. Die OSB-Verdienstnadel in Silber ging an Peter Zinner, die Version in Gold an Hans Kohl, Stephan Lord und Thomas Zinner angesteckt. Dadurch wird ihr Engagement im Vorstand gewürdigt.Im Vorfeld des Gründungsjubiläums beantragte Schützenmeister Diertl, Johannes "John" Schmiedl und Robert Ziegler zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. John Schmiedl habe mehr als 20 Jahre als Schießleiter fungiert, Robert Ziegler drei Jahrzehnte lang das Amt des Schriftführers ausgeübt. Alle 40 stimmberechtigten Teilnehmer der Mitgliederversammlung befürworteten diese Auszeichnung. Offiziell vergeben wird sie bei der 125-Jahr-Feier im Mai.Aus den Berichten des Schützenmeisters Diertl, des Schießleiters Thomas Zinner und des Jugendleiters Peter Zinner klang die Zufriedenheit über ein gutes Schützenjahr durch. Zu Nikolaus bescherten die Speckbachpelzer 26 Kinder, und beim Christbaumkugelschießen gingen 31 Mitglieder an den Schießstand. Beim Ramadama im März entrümpelten die Helfer das Schützenheim und brachten es auf Vordermann. Gardinen wurden ausgetauscht und die Scheibenzüge komplett erneuert.Schießsportliche Erfolge gab es ebenfalls zu vermelden. Maxima Schmiedl wurde Vize-Gaumeisterin mit der Luftpistole. Bei der Stadtmeisterschaft belegten die Michelfelder mit nur einem Punkt Rückstand den zweiten Platz.Sach- und Gerätewart Alexander Kroher legte eine Liste über den Bestand an Wettkampfbekleidung, aktuellen und historischen Waffen sowie Verbrauchsmaterialien vor. Er empfahl Neuanschaffungen im Bereich Schusswaffen und Bogenschießen. Auch ein Pavillon und zwei Bierzeltgarnituren würden gebraucht. Dem stehe nichts im Wege, ließ Kassier Stephan Lord wissen. Obwohl die Jahresbilanz ein geringfügiges Minus ausweise, bewege sich der Schützenverein finanziell in sicherem Fahrwasser.