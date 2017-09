Die Stadtmeisterschaft der Schützen mit Luftgewehr und Luftpistole hat in Auerbach Tradition. Neu ist in diesem Jahr die Anlage, auf der geschossen wird.

"Gut Schuss" heißt es in den nächsten Wochen beim Schützenverein 1890, dem Ausrichter der 39. Stadtmeisterschaft im Sportschießen. Erstmals wird sie auf seinen elektronischen Ständen ausgetragen. Die Bogenschützen visieren ihre Ziele auf der Anlage der Speckbachpelzer auf dem Sportgelände des ASV Michelfeld an.Die ersten Schüsse gaben am Montagabend Schirmherren und Vereinsrepräsentanten bei der Eröffnung der Stadtmeisterschaft ab. Sie läuft bis Samstag, 7. Oktober. Schießzeiten mit Luftgewehr und Luftpistole sind Mittwoch, 27. September, und 4. Oktober, jeweils von 19 bis 21 Uhr; am Freitag, 29. September, und 6. Oktober, jeweils von 18 bis 21 Uhr, sowie am Montag, 2. Oktober, von 19 bis 21 Uhr. Die Schießzeiten für Bogen hängen von der Witterung ab. Geplant sind Samstag, 30. September, und 7. Oktober, jeweils von 15.30 bis 18 Uhr.Die Einlage für Schüler und Jugend beträgt drei Euro, für alle anderen Klassen fünf Euro. Bezahlt sind damit 20 Schuss auf Stadtmeister und ein Schuss Stadtkönig. Geehrt werden Stadtkönig und Stadtjugendkönig mit Rittern, Stadtliesl, darüber hinaus die Stadtmeister von der Schüler- bis zur Seniorenklasse, die Besten der Bürgerklasse sowie die Gewinner des Stadtratspokals, des Laserschießens und der Sportbogen-Meisterschaft.Luftpistole und Bürgerklasse werden ohne Klasseneinteilung freihändig oder aufgelegt geschossen. Der Königsschuss kann auch mit der Luftpistole abgegeben werden. Teilnehmen können alle Personen, die Mitglied eines Vereins oder Ortsverbands in der Großgemeinde Auerbach sind oder ihren Wohnsitz dort haben. Schüler, die am Wettkampftag das zwölfte Lebensjahr noch nicht erreicht haben, dürfen nur mit einer Sondergenehmigung antreten.Anmeldung und Auskunft bei Schützenmeister Dietmar Neugebauer, 09643/41 50, Schießleiter Günther Lanz, 09643/43 74 oder im Schützenheim 1890, 09643/85 15. Bogenschützen wenden sich an Schützenmeister Josef Diertl, D' Speckbachpelzer Michelfeld, 09643/20 48 32, oder Schießleiter Thomas Zinner, 09156/9 62 84. Die Siegerehrung erfolgt am Sonntag, 5. November, um 19.30 Uhr im 1890-Schützenheim.Schützenmeister Dietmar Neugebauer erhofft sich einen besseren Zuspruch als im vergangenen Jahr. Einen Anstoß könnte dabei die Möglichkeit zur Teilnahme am Bogenschießen in Michelfeld geben. Bürgermeister Joachim Neuß begrüßte es, dass diese Tradition fortgeführt wird; nicht zuletzt auch durch neue Ideen, die den Schießsport attraktiver machen. Schließlich handle es sich dabei auch um einen geselligen Sport: "Der Sport ist es wert, die Vereine sind es wert, die Menschen sind es wert."