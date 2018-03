Von den fünf ausstehenden Partien bis zum Ende der Saison müssen die Landesliga-Handballer des SV 08 Auerbach noch drei in fremder Halle absolvieren. Dabei tritt die Schnödt-Sieben an diesem Samstag, 24. März, beim Tabellenvorletzten HC Forchheim an und möchte den Schwung des hohen Sieges gegen den MTV Stadeln nutzen, um weitere Zähler zwischen sich und die Abstiegsränge zu bringen. Die Oberfranken dagegen hoffen auf ihren Toptorschützen Stefan Bauer - und auf ihre zuletzt mehrfach bewiesene Heimstärke. Anpfiff in der Forchheimer Realschul-Sporthalle ist um 17.30 Uhr.

Bei zehn Punkten Rückstand auf Platz zehn sind die Chancen der Forchheimer auf den Klassenerhalt wohl eher theoretischer Natur. Nachdem sich die Vorrunde für den Aufsteiger nicht wie erhofft entwickelte, zog Trainer Dirk Samel die Konsequenzen, legte sein Amt nach sechs Jahren nieder und übergab den Stab an seinen Co-Trainer Matthias Gieck. Ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Faktor beim HC Forchheim ist Top-Torschütze Stefan Bauer. Mit 146 Toren belegt der Rückraum-Shooter unangefochten Platz eins der Feldtorschützen und Rang drei der insgesamt erzielten Tore. Im Hinspiel konnte ihn die Auerbacher Abwehr zwar lange Zeit kontrollieren, musste am Ende aber trotzdem zusehen, wie er sein Konto um zwölf Tore erhöhte. "Natürlich sollten wir Stefan Bauer so lange wie möglich vom Werfen abhalten", sagt Auerbachs Spielertrainer Matthias Schnödt. "Allerdings müssen wir wachsam sein und verhindern, dass ein anderer einen großen Tag erwischt."Der Auerbacher Trainer muss auf Thomas Bauer, Matthias Edtbauer und Spielmacher Jan Wislicenus verzichten. Dafür erweitern Moritz Hofmann nach seiner Grippeerkrankung, Schnödt selbst und Thomas Wilke die Bank. Ob Raul Adam oder der Matchwinner der vergangenen Woche, Jugend-Torhüter Max-Anton Seiffert, neben Valentin Kroher zwischen den Pfosten stehen wird, entscheidet sich kurzfristig.