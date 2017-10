Es war am frühen Samstagnachmittag: Um 14.30 Uhr heulten die Sirenen drei Mal. Schon um 14.32 Uhr war das Fahrzeug der Feuerwehr-Einsatzleitung unterwegs. Löschfahrzeuge folgten im Minutentakt in die Untere Vorstadt.

Das derzeit leerstehende Bürgerspital-Gebäude bietet ideale Voraussetzungen für eine Großübung. Sie ging von einem Brand mit starker Rauchentwicklung, und einer unbekannten Zahl zu rettender Personen aus. Alle acht Wehren im Gebiet der Stadt Auerbach beteiligten sich.Der 2. Kommandant der Feuerwehr Auerbach, Michael Schmidt, bekam am Samstag die Gelegenheit, als Einsatzleiter die Arbeit mehrerer Feuerwehren und des Roten Kreuzes zu koordinieren. 1. Kommandant Sven Zocher hielt sich im Hintergrund und verfolgte das Geschehen mit aufmerksamem Blick.Während die Drehleiter an die Front des Hauses in der Unteren Vorstadt beordert wurde, stiegen die Atemschutzträger an der Hinterseite in der Marienstraße über die Nottreppe zum Dachgeschoss hinauf. Erschwert wurde das Szenario durch die Annahme, der Brand habe sich auf den Dachstuhl ausgeweitet. Die Hydranten reichten somit nicht mehr aus. Zwei Leitungen vom Stadtweiher aus brachten zusätzliches Wasser..Zufrieden mit der Arbeit der insgesamt 80 Beteiligten zeigte sich der stellvertretende Kommandant Michael Schmidt. Seine Ansicht bestätigte Kommandant Sven Zocher, der Bürgermeister Joachim Neuß für die Übungsmöglichkeit im leerstehenden Bürgerspital dankte.Angesprochen wurden einzelne, den Einsatz erschwerende Gegebenheiten wie Räume, deren Zugang mit "Betreten verboten" verwehrt wurde, aus denen aber doch Personen zu retten waren. Mit Blick auf die Rettung von Menschen sei es immer wichtig, die Anzahl der geretteten und fehlenden Personen zu melden. Bürgermeister Neuß anerkannte das gute Zusammenwirken der Wehren und des Roten Kreuzes.