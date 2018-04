Von der Knabenkapelle musikalisch begleitet, wie es seit Jahren der Brauch ist, zogen die 34 Erstkommunikanten am Weißen Sonntag zusammen mit Dekan Markus Flasinski vom Kolpinghaus zur Pfarrkirche St. Johannes der Täufer. Dort traten sie zum ersten Mal an den Tisch des Herrn. Das Leitwort "Jesus, wo wohnst Du?" zugrunde gelegt, hatten die Mädchen und Jungen die Predigt für den Festgottesdienst vorbereitet. Am Nachmittag trafen sich die Kommunionkinder zur Andacht im Gotteshaus, am Tag darauf zum Dankgottesdienst mit anschließender Agape im Pfarrgarten.