Strahlende Gesichter der acht syrischen Absolventen gab es im Sitzungssaal des Rathauses nach erfolgreicher Teilnahme am VHS-Deutschkurs für Migranten. Grund zur doppelten Freude hatte Fehmi Aljaat: Er konnte gleich einen Arbeitsvertrag mit dem heimischen Fensterbaubetrieb Gnan in Empfang nehmen.

Entscheidende Hürde

Wut im Bauch

Beim Hineinschnuppern während eines Praktikums überzeugte er die Arbeitgeber Fritz und Bernd Gnan, die spontan reagierten: "Den nehmen wir." Wege und Ziele der beruflichen Verwirklichung, das ergab die Vorstellung, sind unterschiedlich. Die Palette reicht vom Bäcker über Koch bis zur Reinigungskraft und Ausbildung zum Facharbeiter. Im Beisein von Landrat Richard Reisinger, Volkshochschul-Leiter Manfred Lehner, Regionalkoordinator für Integration vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Erwin Röhrer, sowie Vertretern von Auerbacher Handwerksbetrieben und Unternehmen hieß Lehner mit einem "Grüß Gott" die Kursteilnehmer, aber auch die Referenten Verdi Akdemir, Marianne Mimler-Hofmann, und Jürgen Wittmann, willkommen. "Wir können nicht genug über diese Integration sprechen", bekräftigte er."Mit dem erfolgreichen Abschluss dieses Deutschkurses (600 Stunden) haben Sie eine entscheidende Hürde genommen", der als Nachweis und Einstieg in die Arbeitswelt und in die Gesellschaft diene, sagte er den Absolventen. Für den weiteren Weg gab er den Rat mit: "Bleiben Sie beim Deutsch - auch untereinander." Als Brückenbauerin zwischen Auerbach und Sulzbach hob Lehner das Engagement von Verdi Akdemir hervor. Mit Marianne Mimler-Hofmann sei sie 24 Stunden am Tag im Einsatz. "Ein schwieriges Unterfangen, nicht immer leicht und nicht immer gut." Einerseits gar manch verzweifelter Kursleiter, andererseits Teilnehmer die oft daran gezweifelt haben, dass sie es schaffen. "Sie haben den Fuß in die Tür gestellt, jetzt ist der Zeitpunkt, durch diese Tür zu gehen."Landrat Reisinger freute sich mit den Absolventen über diese erste Etappe. "Die Unternehmer und die Arbeit warten auf Sie, wir haben genügend Arbeit in unserem Land." Er verhehlte nicht, dass noch weitere Hürden kommen, auch im Hinblick auf die deutsche Bürokratie. Gleichzeitig warb er bei den Teilnehmern darum, in der Region zu bleiben. In großen Städten sei es weitaus schwieriger zu leben. Sein Dank ging an das VHS-Team und an Erwin Röhrer als Bamf-Vertreter.Die Integrationskurse dienten dazu eine Basis zu schaffen. Sie seien wichtig als erster Schritt in die deutsche Sprache. "Machen Sie mit", so der Ansporn des Landrats. Deutlich wurde, dass sich Betriebe vor großen Problemen sähen mit der Abschiebepraxis und mit "Wut im Bauch" darauf reagierten. Großen Respekt zeigte Bernhard Gnan vor den Flüchtlingen, für die es nicht leicht sei, eine gute Ausbildung zu erfahren. Für das Handwerk sei es andererseits nicht mehr einfach, geeignete Bewerber zu finden. "Wir sind offen", signalisierte er. Verdi Akdemir freute sich über die Unterstützung seitens der Stadt.Dass einige der Migranten Auerbach verlassen, liege auch an der schlechten Busverbindung, vor allem am Wochenende, deutete Marianne Mimler-Hofmann an.