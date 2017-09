Sulzbach-Rosenberg. Jeden Tag benutzen Kinder auf dem Weg in die Krötensee-Mittelschule und nach Hause unterschiedliche Verkehrsmittel, werden mit brisanten Situationen konfrontiert und machen verständlicherweise auch Fehler. Um dies zu vermeiden, initiierte Lehrerin Anna Hartmann gemeinsam mit den Klassenlehrern der 5. und 6. Klassen einen Aktionstag, bei dem an verschiedenen Stationen wichtige Lerninhalte veranschaulicht wurden.

Das richtige Verhalten beim Busfahren erklärte Polizeihauptkommissar Uwe Aulinger zunächst in der Theorie und anschließend in praktischen Übungen. Das Busunternehmen Bruckner stellte den ganzen Vormittag einen Bus zur Verfügung. Förderlehrer Thomas Panzer besprach mit allen Kindern Erste-Hilfe-Maßnahmen und übte mit ihnen die stabile Seitenlage.Der Schulungspunkt Fahrrad vermittelte Informationen über den Nutzen des Helms. Höhepunkt war ein Übungsparcours in der Turnhalle mit Spurbrett, Slalomgasse, Schrägbrett, Spurgasse und einhändigem Fahren. Ein Verkehrsquiz am Computer und zu den Stationen passende Fragen auf einem Laufzettel vertieften das Wissen.