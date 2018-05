Anmeldungen nächste Woche an vier Tagen möglich - Offene Ganztagsschule

Von Montag, 7., bis Mittwoch, 9. Mai, und am Freitag, 11. Mai, können sich Schüler der 4. Klasse Grundschule, die an die Realschule übertreten wollen, an der neuen Schule einschreiben lassen. Die Anmeldung müssen die Erziehungsberechtigten vornehmen - täglich von 13.30 bis 16.30 Uhr. Mitzubringen sind das Übertrittszeugnis im Original, die Geburtsurkunde sowie ein etwaiger Nachweis der Erziehungsberechtigung und die Bescheinigung über Teilleistungsstörungen.

Schüler der 5. Jahrgangsstufe einer Mittelschule oder eines Gymnasiums, die an die Realschule übertreten wollen, sollen sich im gleichen Zeitraum mit ihrem Zwischenzeugnis voranmelden. Die endgültige Anmeldung erfolgt bis 1. August mit dem Jahreszeugnis.Eltern haben zugleich die Möglichkeit, ihr Kind für die Offene Ganztagsschule anzumelden. Die qualifizierte Nachmittagsbetreuung kann an drei bis vier Nachmittagen (Montag bis Donnerstag) gebucht werden. Anträge auf Schulwegkostenfreiheit gibt es auf den Internetseiten der Landkreise.Sie sollten ausgefüllt als Ausdruck mitgebracht werden. Links zu Anträgen Schulwegkostenfreiheit gibt es auch auf der Homepage der Realschule des Zweckverbandes Auerbach ( www.realschule-auerbach.de).