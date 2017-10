Glückwünsche zum 65-jährigen Ehejubiläum übersandte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Angereist aus Sulzbach-Rosenberg waren als Repräsentanten des dortigen Bergknappenvereins der Vorsitzende Armin Kraus und sein Stellvertreter Georg Rubenbauer . Sie brachten für das langjährige Mitglied Emil König einen Geschenkkorb mit.Kennen und lieben gelernt haben sich die gebürtige Sulzbach-Rosenbergerin und der Niederschlesier aus Stein/Oder, der mit vier Brüdern aufgewachsen ist, in der Heimatstadt von Anna König. Sie gestand bei der Gratulationscour: "Ich bin froh, dass ich ihn noch habe." Beide sehen in ihrer Lebensfreude das Rezept für ihr Glück. Dazu gehörte auch das Reisen um die halbe Welt. Immer wieder zog es das Jubelpaar in die Steiermark, und das über 35 Jahre.Zum ersten Mal traf Anna König ihren späteren Ehemann im damaligen Flüchtlingslager im Ortsteil Feuerhof. Hierher hatte es Emil König nach Kriegsdienst und Vertreibung verschlagen.Der gelernte Metzger fand 1946 im Bergbau der Herzogstadt einen Arbeitsplatz. 1954 begann er an der Bergschule in Siegen eine dreijährige Ausbildung zum Steiger. 1952 gab sich das Paar das Jawort und übersiedelte während des Bergbaustudiums nach Düsseldorf. Anna arbeitete in einer Kaffeerösterei, um die Fortbildung Emils mit zu finanzieren.Ab 1972 wurde König zur Teufung des Schachtes Leonie nach Auerbach abgeordnet. In der damals bezogenen Wohnung im Haus von Anton und Barbara Lord in der Wiesenstraße fühlt sich das Ehepaar auch 45 Jahre später noch sichtlich wohl. Seit 1982 genießt Emil König den verdienten Ruhestand.