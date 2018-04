Einen wahren Ansturm erlebten die Schulschwestern von unserer lieben Frau in Auerbach beim Tag der offenen Klöster. Über 250 Interessierte warteten an der geöffneten Pforte des Mutterhauses, um an der Hausführung teilzunehmen. In vier Gruppen aufgeteilt, begleitete je eine Schwester die Gäste durch die Räumlichkeiten vom Keller hinauf bis zum dritten Stock, die sonst gewöhnlich nicht von Außenstehenden betreten werden. Die Besucher besichtigten die große Küche, in der täglich unter der Leitung von Schwester Manuela für 40 Personen gekocht wird. Die Schneiderei, in der die Ordenstracht selbst angefertigt wird, das ehemalige Internat, die Gästezimmer, der Priestergang und der Kapitelsaal beeindruckten die Gäste ebenfalls. Ein ausführlicher Bericht dazu folgt.