Auerbach/Pegnitz. In verschiedenen Bereichen wird die Zusammenarbeit der beiden Städte Auerbach und Pegnitz bereits praktiziert, erstmals soll nun ein kultureller Event die Menschen der beiden Kommunen noch mehr zusammenbringen.

Karten erhältlich Die Idee der Organisatoren Jochen Büttner und Markus Seufert, Gesellschafter von Josema Events, trieb zunächst Schweißperlen auf die Stirn der beiden Bürgermeister. Nach vereinbarter Bedenkzeit signalisierten diese ihre Zustimmung, zumal auch das finanzielle Risiko von der Eventagentur getragen wird und die Städte nur Paten dafür sind.



"Das Rahmenprogramm war für uns sehr überzeugend, wir stoßen in einen Bereich vor, der nicht abgedeckt ist." Bewusst hat man sich für den Termin im April entschieden, um nicht anderen Veranstaltungen in die Quere zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Fasching vorbei und die Sommersaison noch nicht angelaufen, denn der "Ball der Städte" soll nicht als Konkurrenz zu anderen Events verstanden werden.



Durch moderate Preise, die Markus Seufert zusicherte, soll der Abend für jeden Bürger erschwinglich sein. So liegen die Eintrittspreise zwischen 19,90 Euro für eine Laufkarte und 27,90 Euro für eine Tischkarte. Vereine oder Gruppen, die einen eigenen Tisch haben möchten, können Leistungspakete in Anspruch nehmen zum Preis ab 150 Euro aufwärts bis zu 750 Euro.



Auch Firmen können Tische mit einem entsprechenden Sponsorenpaket buchen. Einen sozialen Aspekt gibt es auch: Pro verkaufter Eintrittskarte kommt ein Euro der Aktion "Hilfe für Anja" zugute. Einlass ist von 19 bis 20 Uhr. Ab 20.20 Uhr kann getanzt werden. Ab 1.20 Uhr lockt in der Cocktailbar die After Show Party mit einem DJ. Karten für den Ball sind in den jeweiligen Rathäusern in Auerbach und Pegnitz, bei Optik Stöckmann in Pegnitz und im Schreibwarengeschäft Kleefeldt (Auerbach) erhältlich. Weitere Vorverkaufsstellen werden noch bekannt gegeben. Unter www.ballderstaedte.de sind weitere Informationen zu finden. (cs)

Geplant ist ein Ball der Städte am Samstag, 21. April, unter dem Motto "New York, New York" in der Christian-Sammet-Halle. In den Folgejahren soll wechselweise in einer der beiden Städte eine glanzvolle Veranstaltung einen festen Platz einnehmen. Ihre Repräsentanten sehen darin nicht nur ein gesellschaftliches Ereignis, sondern auch die Gelegenheit zum Austausch unter Bürgern. "Nicht in starrer Schwarz-Weiß-Robe, aber doch im eleganten Outfit".Nach interkommunaler Kooperation bei den Bauhöfen, Kläranlagen (gegenseitiger Notdienst), Fahrradweg oder der Anbindung einer Notversorgung für Trinkwasser an die Juragruppe, für die der Spatenstich in der kommenden Woche erfolgen wird, versucht man sich nun auf kulturellem Parkett. "Wir möchten mit dem Ball der Städte ein gesellschaftliches und kulturelles Event schaffen, welches die beiden Städte noch weiter zusammenwachsen lässt und unseren Bürgern eine weitere hochklassige Veranstaltung bietet", waren sich die Bürgermeister Joachim Neuß als Gastgeber und Uwe Raab aus Pegnitz bei der Vorstellung dieses geplanten Highlights einig."Weil ich weiß, dass die Bürger in vielfältiger Weise verbunden sind, wie durch den Arbeitsplatz, durch Aktivitäten oder die Schulen, wird von beiden Städten die Zusammenarbeit auf den verschiedenen Ebenen fokussiert", begründete das Pegnitzer Stadtoberhaupt das aufeinander Zugehen, wobei Auerbachs Bürgermeister zufolge Städte-, Landkreis- und Bezirksgrenzen keine Hürden mehr sind. Er sieht im Förderprogramm einen finanziellen Anreiz für die regionale Verbundenheit, denn es gelte als Region voranzukommen.Was die Annahme dieses Events seitens der Bevölkerung betrifft, sind beide sehr zuversichtlich. "Für eine Kommune wäre es vielleicht etwas übertrieben, wir sind sicher, die Bevölkerung wird es schätzen und annehmen". Mit etwa 500 Besuchern wird gerechnet. Erstklassige Show-Einlagen, umrahmt vom Tanzorchester PIK 10, der Gruppe Burning Steps Break Dance und Standardtänzen professioneller Tanzpaare, werden das Gefühl vermitteln sich in der Weltmetropole New York zu bewegen. Kulinarischer Genuss und authentisches Ambiente dürften weitere Garanten für eine erfolgreiche Premiere sein, heißt es seitens der Veranstalter.