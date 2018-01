Bergmännische Tradition hier in der Region so lange als möglich aufrecht zu erhalten, hat sich der Bergknappenverein an seine Fahnen geheftet. Auch 2. Bürgermeister Herbert Lehner und Landesvorsitzender Armin Kraus machten es bei der Hauptversammlung zu ihrem Anliegen, dass diese Tugenden erhalten und weiter vermittelt werden.

500 Jahre Salzbergwerk

Ehrungen Eine ganze Reihe von langjährigen Mitgliedern des Bergknappenvereins konnten für ihre fortwährende Treue geehrt werden. Mit der Ehrennadel für 70 Jahre Zugehörigkeit wurden Karl Fuchs und Michael Schober ausgezeichnet, für 60 Jahre konnten Willi Heberl, Fritz Humsberger, Josef Karl, Hans Kraus, Richard Lehner, Herbert Renner, für 50 Jahre Günter Brittinger, Josef Friedl und Bernhard Merkl die Urkunde entgegennehmen. Aus gesundheitlichen Gründen waren entschuldigt Johann Friedl, Karl-Heinz Schober (50 Jahre), Ludwig Horst, Albert Kohl, Ernst Trenz (60 Jahre) sowie Max Belz (70 Jahre). Ihnen wird die Auszeichnung nachgereicht. (cs)

Vorschau Für das laufende Vereinsjahr stehen bereits die Termine fest. Mit Rücksicht auf das Gottvaterbergfest wurde der geplante Termin für das Bergfest des Vereins auf dem Maffeigelände von 27. Mai auf 24. Juni verlegt. Weiter sieht das Jahresprogramm die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession am 3. Juni und am 13. Deutschen Bergmannstag in Essen und Bochum vom 29. Juni bis 1. Juli vor, an den Maffeispielen am 7./8. Juli, am Volkstrauertag, am Adventsmarkt mit Fackelzug am 1. Dezember und an der Bergwerksweihnacht auf Maffei am 8./9. Dezember. Am 2. Dezember wird das Fest der Schutzpatronin der Bergleute, der Hl. Barbara, gefeiert. (cs)

Weit über 100 Jahre begleite der Bergknappenverein das bergmännische Leben in Auerbach, rief der städtische Repräsentant in Erinnerung. Nach dem aktiven Bergbau mit Schließung der Grube Leonie nehme der Verein diese Weitergabe als Aufgabe wahr, auch durch das Festhalten an der Barbarafeier und die Mitwirkung bei den Maffeispielen und der Bergwerksweihnacht. Die Veranstaltungen seien inzwischen auch ein fester Bestandteil im Terminkalender der Stadt, deren Dank Lehner zusammen mit dem Wunsch überbrachte, dass sich vielleicht doch der eine oder andere Zuwachs von Neumitgliedern einstellt.Armin Kraus wollte die Gelegenheit nützen, um all denen zu danken, die sich ehrenamtlich für die Erhaltung dieser bergmännischen Tradition engagieren. "Ihr seid die Säulen des Landesverbandes und tragt Sorge dafür, die Bergbaugeschichte von Auerbach den nachfolgenden Generationen zu vermitteln."Diese langjährige und alte bergmännische Tradition hier in der Region Auerbach so lange wie nur möglich weiter aufrecht zu erhalten, signalisierte auch die Vorstandschaft, wenngleich die Anzahl der Bergknappenvereine rückläufig ist. Jüngere Mitglieder bleiben nahezu aus, nachdem der Bergbau fast zum Erliegen gekommen ist. "Nur durch eine aktive Mitarbeit als Mitglied können diese Vereine weiter bestehen", warb die Führungsspitze um Neuzugänge.Im Vereinsjahr waren 25 Sterbefälle zu beklagen, 11 Männer und 14 Frauen. Ihnen wie auch dem verstorbenen Landesverbandsvorsitzenden Arno Jäger galt ein Gedenken. Dem Bergfest auf Maffei im Mai folgten weitere Aktivitäten, so die Teilnahme am Bürgerfest, an der Bergwallfahrt anlässlich des Annabergfestes in Sulzbach-Rosenberg, an der Fronleichnamsprozession, am Volkstrauertag sowie am Adventsmarkt des Stadtverbandes mit dem Fackelzug der Bergleute als Abschluss.Wie alle Jahre fanden sich die Mitglieder zur Barbarafeier nach dem Gottesdienst zu Ehren der Schutzpatronin im Schützenheim in Welluck ein. Mit zu den Höhepunkten des Vorjahres zählte die Dreitagefahrt nach Berchtesgaden aus Anlass des 500-jährigen Jubiläums des dortigen Salzbergwerks, das mit mehr als Hundert Vereinen gefeiert wurde.Der aktuelle Stand der sterbegeldberechtigten Mitglieder beläuft sich auf 521 Männer und Frauen, an zahlenden Mitgliedern verfügt der Verein über 353, darunter 168 Ehepaare, 139 Witwen und 46 Alleinstehende. Einer Neuaufnahme steht ein Austritt gegenüber. Einen dem Vorjahr gegenüber fast unveränderten Kassenstand konnte Hauptkassier Manfred Bauer vorlegen. Dem Bericht der Revision durch Hans Bauer zufolge gab es keinerlei Beanstandung über die Kassenführung, die Entlastung erfolgte einstimmig. Im Gegensatz zum abgeschlossenen Vereinsjahr gibt es 2018 laut Beschluss der Vorstandschaft, einstimmig abgesegnet von den Mitgliedern bei der Hauptversammlung, keine Erhöhung des Sterbegeldes.