Zum dritten Mal in Folge ist das "Soulfood" in Auerbach unter den besten Restaurants Deutschlands. So urteilt die 2018er-Ausgabe des Guide Michelin, des wohl bekanntesten Restaurantführers der Welt. Der erneut eingeheimste Stern freut Christine Heß, die das Haus mit ihrem Mann Michael Laus (Bild) führt. Letzterer, der Küchenchef, sagt: "Es ist eine große Ehre unter den Top 300 in Deutschland zu sein." Und die Nummer eins im Kreis Amberg-Sulzbach (ausführlicher Bericht auf Seite 3). Bild: Gert Krautbauer