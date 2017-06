Auerbacher SPD liefert Lebensmittel-Nachschub für Arche-Laden

Eigentlich soll ein Kassier ja das Geld zusammenhalten, aber Hans Bauer hatte eine bessere Idee: Er schlug vor, einen Teil des Erlöses aus dem Starkbierfest der Auerbacher SPD in eine Sachspende an den Arche-Laden im Hochhaus zu investieren. Rund 70 Inhaber von Berechtigungsscheinen versorgen sich dort mit Lebensmitteln. Sie werden pauschal für 1,50 Euro an bedürftige Alleinstehende oder Familien abgegeben. Die Spenden der Märkte, die von freiwilligen Helfern abgeholt werden, decken den Bedarf allerdings nicht. Für insgesamt 300 Euro ging der SPD-Kassier und Ehemann der Arche-Mitarbeiterin Ingrid Bauer einkaufen. Tee, Mehl, Zucker, Kartoffeln, Zwiebeln, eingemachte Tomaten und Gurken, Ketchup, Senf und anderes mehr lieferten er und seine Begleiter von der SPD im Arche-Laden ab. Im Bild von links Doris Graf (Arche-Team), 3. Bürgermeister Norbert Gradl, Kreis- und Stadträtin Elisabeth Kolleng, Gabi Ott (Beisitzerin SPD), Günter Sertl (Vorsitzender SPD), Kreisrätin Angelie Leißner, Anke Griesbeck (Beisitzerin SPD) sowie Lotte Mura und Ingrid Bauer (Arche-Team). Bild: sck