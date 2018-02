Das Gründungsjubiläum des Heimat- und Trachtenvereins Auerbach steht im Jahr 2019 bevor. Die Vorbereitungen darauf liegen in den Händen eines personell nahezu unveränderten Vorstands. Allerdings tauschen einige Führungskräfte die Ämter.

Heimat- und Trachtenverein Auerbach Neuwahlen



Vorsitzender: Hubert Pfab Stellvertreter: Andreas Götz



Schriftführerin: Michaela Diertl



Kassenverwalter: Johannes Trenz Markus Baumgärtl



Vortänzer: Thomas Riedhammer Kerstin Meisel



Jugendleiterinnen: Kathrin Himmelhuber Claudia Kormann



Fähnrich: Thomas Sertl



Dirndlvertreterin:



Beisitzer: Reinhard Friedl Markus Kirzdörfer



Kassenprüfer: Sabine Kirzdörfer Markus Held



Vereinsehrungen



40 Jahre Mitgliedschaft: Gertraud und Wolfgang Rausch , Irmgard und Jürgen Rupprecht , Richard Rupprecht



50 Jahre: Max Riedhammer



60 Jahre: Ottilie Schreg



Gauehrungen



40 Jahre Verbandstreue: Irmgard und Richard Rupprecht



50 Jahre: Max Riedhammer . (sck)

Im BRK-Heim traten die Auerbacher Trachtler zu ihrer Jahreshauptversammlung zusammen. Die anstehenden Vorstandswahlen leiteten Gauvorstand Peter Kurzwart, der stellvertretende Bürgermeister Herbert Lehner und Günter Sertl. Im Amt bestätigt wurden der Vorsitzende Hubert Pfab und sein Stellvertreter Andreas Götz. Da Markus Held nicht mehr als Schriftführer zur Verfügung stand, ergaben sich auch in anderen Ämtern einige Veränderungen. Mitglieder der Vereinsführung wechselten in neue Funktionen, sprich: das Personalkarussell drehte sich (siehe Info-Kasten).Eine gute Beteiligung der Tanzpaare im Jubiläumsjahr wünschte sich der Vortänzer Thomas Riedhammer. Er bedauerte besonders die geringe Tanzlust der "Großen". So verzeichnete er von ihnen keine Auftritte im vergangenen Jahr. Lediglich die Kinder zeigen Engagement und Eifer. Der Verein habe auch vier junge Plattler gewinnen können.Dies bestätigte Jugendleiterin Kathrin Himmelhuber bei der Auflistung ihrer Gruppe. Auftritte hatten sie im Fasching, beim örtlichen Feuerwehrjubiläum, der Breitensteiner Kirchweih, dem Bürgerfest und als Lokalmatadoren beim Gaujugendtag in Auerbach. Auch bei der Siedlerkirchweih und bei der Aufführung eines Krippenspiels vor den Senioren der Stadt im Caritasheim St. Hedwig ließ sich die Vereinsjugend sehen.Von Problemen, die Goaßl-Schnalzer zum Üben zusammenzubringen, berichtete Albin Götz. Einige Mitglieder des Teams arbeiteten in Schichten: "Berufsleben geht eben vor." Immerhin klappte es mit einigen öffentlichen Auftritten in der Region, etwa bei der Auerbacher Siedlerkirchweih.Die Leiterin der Theatergruppe Sonja Sertl zeigte sich froh über das spielfreudige Team. Viermal füllte es bei seinen Aufführungen den Kolpingsaal. Heuer will das Ensemble, passend zur Landtagswahl, mit einem "Wahlkampf" im Lokalkolorit unterhalten. Auf ein erfolgreiches Jahr verwies auch Johannes Trenz für die Kegelgruppe, denn dem Verein gelang ein dritter Platz bei der Stadtmeisterschaft.Darauf folgte der Jahresbericht des Vorsitzenden Hubert Pfab. Durch den erfolgreichen Christbaumverkauf sah er sich in der Lage, die Jugendkasse um 500 Euro aufzustocken. 600 Euro gingen an die Dr.-Heinrich-Stromer-Grundschule. Die Mitgliederzahl beläuft sich aktuell auf 188. Die Kindergruppe zählt 43 Kinder und Jugendliche. Derzeit hat der Verein neun Ehrenmitglieder.Bürgermeister Herbert Lehner wie der Gauvorsitzende Peter Kurzwart waren überaus angetan von den Aktivitäten und wünschten dem Trachtenverein Auerbach für sein Gründungsjubiläum gutes Gelingen. Mit Lehner und Kurzwart schritt Pfab schließlich zur Ehrung langjähriger und verdienter Vereinsmitglieder.Nach diesem Höhepunkt schwor der stellvertretende Vorsitzende Andreas Götz die Mitglieder auf das bevorstehende Gründungsjubiläum ein. Es werde eine Vielzahl von helfenden Händen gebraucht, warb er um die Unterstützung aller.