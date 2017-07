Ein plötzlich auf der Straße auftauchender Fuchs verursachte am späten Montagnachmittag einen Verkehrsunfall mit gehörigem Schaden auf der Staatsstraße 2162.

Eine 58-jährige Auerbacherin war dort mit ihrem Peugeot von Ranna in Richtung Auerbach unterwegs, als nach ihren Angaben kurz vor der Abzweigung nach Rauhenstein ein Fuchs die Fahrbahn querte. Weil das Tier ganz plötzlich auftauchte, war die Autofahrerin so erschrocken, dass sie das Steuer verriss, nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum krachte. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Baum umstürzte und die Fahrbahn blockierte. Die alarmierten Feuerwehren aus Ranna und Auerbach zersägten den Baum und leiteten den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.Glücklicherweise kam die Unfallfahrerin mit einem gehörigen Schrecken davon. Sie wurde jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst betreut. Der Fuchs hatte schnell im Wald das Weite gesucht. Den entstandenen Schaden bezifferte die Polizei vor Ort in einer ersten Schätzung auf mindestens 8000 Euro.