Noch sind einige Auftritte zu absolvieren, doch schon stehen der Knabenkapelle Verpflichtungen für 2018 ins Haus. Elmar Hamerla, alter und wiedergewählter Vorsitzender, sprach hier von 50 Einsätzen, darunter einige Geburtstagsständchen, "die uns wichtig sind". Durch sie soll der Dank an Fördermitglieder für deren finanzielle Unterstützung unterstrichen werden.

Tolle Resonanz

Wieder nach Köln

Die Neuwahlen Einige Veränderungen brachten die Neuwahlen, die Günter Sertl zügig abwickelte. Er wurde als Vertreter des Heimat- und Volkstrachtenvereins, dem Patenverein der Knabenkapelle, begrüßt. Nach wie vor an der Führungsspitze der Knabenkapelle stehen Elmar Hamerla und Günther Cermak als dessen Stellvertreter sowie Kassiererin Irmgard Rupprecht. Für Petra Neubauer wird künftig Sabrina Karsten als Schriftführerin tätig. Die Aufgaben des Notenwarts nimmt weiter Jürgen Müller wahr, neuer Zeugwart ist Marco Pösl und neuer Heimwart Matthias Merkl. Trachtenwart bleibt Tatjana Lehner. Im Elternbeirat sind vertreten: Albert Lorenz, Silke Löckler, Kerstin König, Harald Paulus, Johannes Blaha, Harald Meisel und Andrea König. Als Kassenprüfer wurden Roswitha Müller und Peter Besold bestellt. (cs)

Einen dicken Terminkalender galt es abzuarbeiten, war dem Rückblick des Vorsitzenden bei der Hauptversammlung zu entnehmen. Er machte kein Hehl daraus, dass die Unterstützung bei Veranstaltungen "a bissl besser sein könnte". Viel zu planen und organisieren, auch mit Reisen und Fahrten, gab es,, dazu galt es Neuanschaffungen auf den Weg zu bringen. Gleich nach Neujahr will man sich an neue Bezüge für die Bestuhlung machen.Aufgabenverteilung steht hinter den vor geraumer Zeit eingeführten Arbeitskreisen, unter anderem für Nachwuchswerbung, sowohl durch Inserate als auch durch Mundpropaganda in der Schule im Musikunterricht oder durch Teilnahme am Ferienprogramm der Stadt. Die Jugendvertretung brachte sich dabei mit einer musikalischen Schnitzeljagd ein."Damit nichts vergessen wird", steht der Arbeitskreis Fahrten und Organisation in der Verantwortung. Neu installiert wurde ein Arbeitskreis, der sich um Faschingskostüme der Kapelle kümmert, inklusive ausmustern und neues Outfit.Rege Mitarbeit bescheinigte der Vorsitzende der Jugendvertretung, die nicht nur Musik im Angebot hat. Von 47 Auftritten in diesem Jahr machten sich die Musiker zu 14 Geburtstagsständchen auf den Weg, die Fördermitgliedern ab dem 60. Lebensjahr gespielt werden. Mehr Auftritte als die heurigen drei soll es für das Jugendblasorchester 2018 geben, um den Nachwuchs mehr einzubinden. Schon jetzt liegt die Anfrage des Kindergartens für die musikalische Begleitung beim nächsten Martinsumzug vor. Auch zu außermusikalischen Events will die Jugendvertretung das Jugendblasorchester ins Boot holen.Laut Schriftführerin Petra Neubauer kann sich die Knabenkapelle auf 89 Mitglieder, davon 19 passive, 13 in Ausbildung und 57 aktive, stützen. Kurz wie auch die Berichte von Zeugwart Harald Paulus, Notenwart Jürgen Müller und Heimwart Michael Lehner fiel der Rückblick von Kapellmeister Ludwig Riedhammer aus. Er freute sich über die tolle Resonanz bei der Abnahme diverser Prüfungen des Musikbundes.Stellvertretend für die Jugendvertreter, Kira Lorenz und Conny Friedl, gab Eva Rupprecht Rechenschaft über deren Engagement. Von der Musikerparty und Frühjahrskonzert über einen Bilderabend nach der Spanienfahrt, einen Bastelnachmittag, einen Jugendtag mit Austausch von Ideen sowie die Musiker-Weihnachtsfeier reichte das Repertoire. Für 2018 sind eine Tagesfahrt nach Pottenstein und eine Grillparty im Sommer beabsichtigt. Einbringen will sich die Jugendvertretung beim Herbstputz im Vereinsheim, aber auch bei der Pflege der Trachten und Betreuung im musikalischen Bereich.Ein prall gefüllter Terminkalender erwartet die Knabenkapelle auch 2018. Unter anderem wird man eine Jugendfeuerwehrkapelle aus Polen vom 22. bis 26. August zu Gast haben, die überwiegend in Königstein untergebracht werden. Für zehn Musiker (möglichst je zwei in einer Familie) werden Quartiere in Auerbach gesucht. Der Besuch der Kerb in Auerbach/Bergstraße war ein Erfolg. Claudia Diertl-Kroher regte an, künftig die Heimfahrt früher anzutreten. Auch für das Wiederaufleben der Teilnahme am Erntedankfestzug in Fürth sowie am Oktoberfestzug und die Bewerbung für einen Auftritt auf der "Oidn Wiesn" wurde plädiert.Auf den Weg gebracht wurde inzwischen der Antrag zur erneuten Mitwirkung am Rosenmontagszug in Köln. Thomas Riedhammer appellierte an das Pflichtbewusstsein der Aktiven: "Es ist traurig, wenn bei Geburtstagsständchen nur 21 von 50 antreten." Rückenstärkung kam von Ludwig Riedhammer, der beklagte, dass dieser Trend zunehme. Bedauert wurde auch die geringe Resonanz der Bevölkerung an der Veranstaltung "Nacht der Tracht", die für den Klangkörper mit großem Aufwand verbunden gewesen sei. Auf ebenso wenig Interesse sei bei den Musikern selbst die von der Jugendvertretung organisierte Halloween-Party im Vereinsheim. Dennoch will man sie auch 2018 ins Programm zu nehmen.