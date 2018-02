Ihre Wiege stand in Hohenfriedeberg (Niederschlesien), wo sie in zweiter Ehe ihres Vaters Josef als zwölftes und jüngstes Kind in die Lehrerfamilie hineingeboren wurde. Mit Eltern und Geschwistern musste sie als Jugendliche 1945 die Heimat verlassen. Nach einigen Stationen - darunter Oberbibrach, wo die Mutter verstarb, und Michelfeld - fand die Familie in Auerbach eine neue Heimat. Der Vater stellte sich auch als Kantor in den Dienst der Kirche.Beruflich bedingt, verschlug es die Kinder in alle Teile Deutschlands. Auch Tochter Barbara entschied sich für den Lehrberuf und absolvierte in Ingolstadt das Pädagogikstudium. Ihre erste Dienststelle war 1950 Oberbibrach; 1958 folgte die Versetzung an die Volksschule in Ranna. 1966 kam, gleichzeitig mit ihrer Beförderung zur Oberlehrerin, der Ruf an die Volksschule und spätere Hauptschule Auerbach, wo sie nahezu 30 Jahre unterrichtete.Viel Freude bereitete ihr das Singen im MGV 1884, das sie bis ins hohe Alter pflegte. Solange es ihre eigene gesundheitliche Verfassung erlaubte, kümmerte sich Barbara Beier um die Familie.Mehr als 20 Neffen und Nichten übermittelten Glückwünsche. 2. Bürgermeister Herbert Lehner gratulierte mit einem Gesundheitskörbchen und richtete Glückwünsche des Landrats aus.