Baufirma zieht Wellucker Straße vor

Des einen Leid, des anderen Freud: Weil es bei anderen Projekten zu Verzögerungen kommt, hat die Baufirma Engelhardt früher als gedacht Zeit für die Wellucker Straße in Auerbach. Schon am Donnerstag soll's mit der Sanierung dort losgehen.

Zwei Tage Vollsperrung

Mit dieser Information ging die Stadt Auerbach am Dienstag an die Presse. Saniert wird demnach die Wellucker Straße ab Fatima-Kindergarten über die Straße Am Bahndamm bis einschließlich der Kreuzungsbereiche Bernreuther Straße/Obere Vorstadt und Ebersberger Straße/Sandstraße. Beginnend an diesem Donnerstag, werden bis Samstag, 29. Juli, auf der gesamten Trasse Fräsarbeiten ausgeführt. Sie erfordern Teilsperrungen, bei denen die Straße jedoch einseitig befahrbar bleibt. Alle Anwesen können angefahren werden.Am Montag, 31. Juli, werden die Wellucker Straße ab Fatima-Kindergarten und die Straße Am Bahndamm bis auf Höhe des Fußgängerweges zur Sandstraße asphaltiert. Am Dienstag, 1. August, wird ab diesem Anschlusspunkt bis einschließlich der Kreuzungen Bernreuther Straße/ Obere Vorstadt und Ebersberger Straße/Sandstraße der gesamte Bereich mit einer neuen Asphaltschicht versehen. Lediglich für diese Arbeiten müssen ist eine Vollsperrung erforderlich. Die jeweiligen Bereiche können am Montag und Dienstag nicht befahren werden."Trotz der Kurzfristigkeit hat die Stadtverwaltung den Ablauf der gesamten Maßnahme exakt geplant, damit möglichst wenig Einschränkungen für möglichst kurze Zeit entstehen. Die Anwohner der betroffenen Straßenbereiche wurden bereits schriftlich informiert", heißt es wörtlich in der Presse-Info.Bei Fragen oder Problemen sind Markus Kirzdörfer (0176/19 64 32 09) im Bauhof der Stadt Auerbach sowie Sergei Schumpf (0151/ 52 65 10 66) und Gerhard Fischer (0151/52 65 10 68) bei der ausführenden Firma Engelhardt die ersten Ansprechpartner. Auskünfte geben auch alle weiteren Mitarbeiter der Stadtverwaltung.