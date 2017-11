Ohrenbach. Für elf Erstklässler aus dem Raum Gunzendorf/Ranzenthal/Ohrenbach/Steinamwasser stellte die Baumpflanzaktion des OGV Gunzendorf ein Ereignis der ganz besonderen Art dar. Sie durften mit ran und mit Spaten und Schaufel im Tal zwischen Ohrenbach und Reichenbach ein Loch in der Streuobstwiese buddeln und ein junges Bäumchen einsetzen.

Für die Baumpflanzaktion kamen die Erstklässler mit größeren oder kleineren Geschwistern und ihren Eltern auf die Wiese, die durch Aufschüttung einer Deponie entstanden war. Die Stadt Auerbach suchte für die freie Fläche eine Pflege und Bewirtschaftung. Diese Aufgabe nahm der OGV Gunzendorf an.Das Pflanzen von Bäumen war eine Idee der Vorsitzenden Renate Steger und die Entscheidung für die neu eingeschulten Mädchen und Buben als Hauptakteure fiel mit dem Grundgedanken der naturnahen Erziehung der Kinder. Die Wahl fiel auf ein junges Bäumchen der Sorte Roter Aloisius, den "Bayernapfel des Jahres". Es ist ein süßer Apfel mit einer feinen Säure und ausgeprägter Würze, eine Frucht mit hervorragendem Aroma, die zehn Jahre lang am Prüfstandort der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim (LWG) unter dem Namen "Titan" getestet wurde. Nach der Ernte von Mitte bis Ende September sind die Früchte bei guter Lagerung durchaus noch im Dezember gut zu genießen. Der als "Bayernapfel" prämierte Rote Aloisius ist ein eher kleinerer Baum, passend also auch für ein kleineres Gartengrundstück, wie es auch die Streuobstwiese ist.Für die Zukunft wird jedoch auch ein Platz für einen Hochstammbaum benötigt, da die Streuobstwiese in der Gemarkung Ohrenbach schon ziemlich voll ist. Der stellvertretende Vorsitzende Erich Sertl und Jörgen Pohl schlugen nach dem Einpflanzen noch zwei Stützpfähle ein und banden das Bäumchen daran fest.Dann schützte man den Stamm noch mit einem Drahtnetz gegen Wildverbiss. Bei Kaffee, Kücheln und Kuchen begutachteten alle zufrieden ihr Werk.