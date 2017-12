Die Pinzigbergkapelle konnte die Besucher des musikalischen und weihnachtlichen Abends mit den Boaznhockern nicht fassen, so stark war der Andrang.

Auch im Umfeld der Kapelle, an den Heizstrahlern und am Stand mit den Getränken und Bratwürsten, stellte man sich zusammen und lauschte den Tönen, die aus der Kapelle ins Freie drangen.Klangvoll intonierte das zwölfköpfige Ensemble zum Auftakt ihres ersten Konzerts in der Maria-Hilf-Kapelle auf dem Pinzigberg das französische Weihnachtslied "Les anges dans nos campagnes", dessen Text von den Engeln auf den Fluren Bethlehems erzählt.Als Instrumentalist führte Johannes Trenz die Klöppel für das Glockenspiel und moderierte den Abend. Von ihm erfuhren die Konzertgäste, wie sich die Bläsergruppe die Idee zu einem weihnachtlichen Abend zu eigen gemacht hatte und sich für die kleine Wallfahrtskapelle als einen besinnlichen Ort entschied. So stimmte man nun auch auf das 200-jährige Bestehen der neuen Maria-Hilf-Kapelle auf dem Pinzigberg ein, die im September 1818 als Neubau eingeweiht wurde.Teilweise sangen oder summten einzelne Zuhörer die vielen traditionellen Weihnachtslieder mit. Dazwischen trugen Cornelia Friedl und Eva Rupprecht ein Gedicht vor, das sich in Versform kritisch mit dem Weihnachtskommerz auseinandersetzte.Aus dem Repertoire der Kapelle Josef Menzl brachten Susanne Lechner, Larissa Trautner, Markus Baumgärtel und Thomas Riedhammer das mundartliche Weihnachtslied "Kimmt sche hoamli die Nacht" zu Gehör, bevor am Ende mit Hilfe der Texte in den Programmheften alle "Oh, du fröhliche" und "Stille Nacht" zu den Klängen des Bläserensembles sangen.Als Dankeschön für den begeisterten Beifall gab es "Engel haben Himmelslieder" und noch ein mundartliches Weihnachtslied als willkommene Zugaben zu hören.