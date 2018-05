Vieles hat sich in den mehr als 15 Jahren auf dem Maffeigelände getan, dennoch gibt es noch kein Ende der Arbeiten für die Aktiven des Fördervereins Maffeispiele, deren Anzahl wie bei anderen Vereinen auch rückläufig ist. "Dank eines harten Kerns, dem diese Anlage am Herzen liegt, wird weiter umgebaut und renoviert", stellte Vorsitzender Michael Grüner bei der Hauptversammlung in der sanierten alten Kompressorhalle klar. Er wurde erneut für drei Jahre mit der Vereinsführung betraut, mit Kassier Roland Achatz und Schriftführerin Katrin Waldmann-Strobl schieden zwei langjährige Vorstandsmitglieder aus.

Neuwahl Förderverein Maffeispiele



Vorsitzender: Michael Grüner



2. Vorsitzender: Matthias Regn



Schatzmeister: Hans Kormann



Schriftführerin: Angelika Gradl



Beisitzer: Jürgen Steibl, Hans Warta



Kassenprüfer: Irmgard Rupprecht, Horst Rössl

Nach wie vor sind die Einnahmen aus der Bergwerksweihnacht das Fundament des Vereins. Vorsitzender und Schatzmeister waren sich einig: "Sie sind notwendig, um den Verein zukunftsfähig zu halten." Nach dem Bau eines Stuhllagers mussten alleine für die Anschaffung von 200 Stühlen und 15 Tischen mehr als 16 000 Euro aufgebracht werden. Bei seiner Bilanz über das Kulturprojekt für das alte Bergwerk erinnerte Grüner an die von Schneesturm und Regen begleitete Bergwerksweihnacht 2017, was dem erhofften Andrang vom Vorjahr einen Strich durch die Rechnung machte. Rund fünftausend Besucher weniger fanden sich an den beiden Tagen ein, was insbesondere für die Bewirter Umsatzeinbußen brachte.Für die Theateraufführung am Ostermontag durch das TIK-Ensemble mit dem Stück "Die Passion" in der Schachthalle hatten sich nur 50 Zuschauer anlocken lassen. Als Publikumsmagnet hat sich die ABBA-Show im Rahmen der Maffeispiele 2017 erwiesen. "Es konnte erneut nicht kostendeckend gearbeitet werden", zog der Vorsitzende als Fazit. Die für Maffei Spezial 2017 verpflichtete Lizzy Aumeier und die Musikerin Swetlana Klimova konnten die Besucher nicht so mobilisieren als Norbert Neugirg zwei Jahre vorher. "Auf der Kulturschiene fällt die Bilanz für unseren Förderverein erneut eher gemischt aus. Hätten wir nicht immer noch treue Förderer seit 15 Jahren, so müssten wir dieses Angebot von heute auf morgen einstellen", räumte Grüner ein. Schließlich habe man allein mit dem Betrieb des Museums schon Ausgaben im fünfstelligen Bereich - und das trotz ehrenamtlicher Arbeit. Erneut Geld in die Hand nehmen wird der Verein für den Neubau einer WC-Anlage.Helfermangel ist auch der Grund für die künftige Absage von privaten Feiern auf Maffei laut Vorstandsbeschluss vom November 2017. Es werden nur noch jene erfüllt, die zugesagt wurden. Betriebliche Veranstaltungen von Sponsoren sind davon ausgenommen.Der Förderverein kann sich bei zwei Austritten und zwei Sterbefällen sowie neun Neuaufnahmen derzeit auf 182 Mitglieder und Sponsoren stützen. Ein dickes Dankeschön galt Hans Warta.Über die Bauarbeiten im Vorjahr auf dem Gelände, auch gemeinsam mit dem Landkreis, informierte 2. Vorsitzender Matthias Regn. 663 Gäste besuchten in der vergangenen Saison laut Museumsleiter Jürgen Steibl das Bergbaumuseum. Die angespannte Personalsituation lässt keine zeitaufwendigen Erweiterungen oder Ergänzungen im Museumsangebot zu. In seinem letzten Kassenbericht nach 15 Jahren im Amt als Schatzmeister konnte Roland Achatz aus finanzieller Sicht von einem der besten Jahre des Fördervereins sprechen. Dennoch musste er unter dem Strich ein Minus verbuchen.Bürgermeister Joachim Neuß ermutigte die Verantwortlichen dazu, trotz der Klage über den Mitgliederschwund nicht müde zu werden.