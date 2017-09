Michelfeld. Einer Mehrfach-Belastung sah sich die Feuerwehr Michelfeld gegenüber. Statt eines Zeltlagers hatten die Verantwortlichen den Nachwuchs zu einer 24-Stunden-Übung eingeladen. Elf Jugendliche nahmen teil, die von neun Erwachsenen betreut wurden. Während dieser Zeit kamen für die aktiven Wehrmänner Alarmierungen zu zwei echten Einsätzen, die sie aber ohne Hilfe der Nachbarwehren meisterten. Die Anwärter sammelten derweil in fünf gestellten Situationen Erfahrungen für den Ernstfall. So wurde zum Beispiel simuliert, dass bei Regens Wagner ein Rauchmelder im Werkstatt- und Wohnbereich angeschlagen hat. Die nächste Aufgabe hieß, einen Flächenbrand am Bahnhof zu bekämpfen. Zwei Stunden suchten die jungen Leute nach einer vermissten Person beim Parkplatz Richtung Veldensteiner Forst. Nach einer Mütze Schlaf im Feuerwehrhaus weckte sie am Samstagmorgen um 6 Uhr der Ruf zu einer Ölspur auf dem Fuß- und Radweg Richtung Auerbach. Nach dem Mittagessen, das von den Feuerwehrfrauen zubereitet wurde, ging eine weitere simulierte Meldung über einen Traktorbrand am Parkplatz vor dem Kindergarten ein. Dieser wurde mit Schaum bekämpft. Zwischendurch standen Theorie und Materialpflege auf dem Stundenplan. Jugendwart Stefan Neukam und seine tatkräftigen Unterstützer sowie Kreisbrandinspektor Peter Deiml und Kreisbrandmeister Hans Sperber waren mit dem Engagement der Jugendlichen sehr zufrieden. Bild: eb