Sirenengeheul schreckte am späten Dienstagabend viele Bürger aus Auerbach und Nitzlbuch auf. Gegen 21.30 Uhr geriet auf einer Wiese zwischen der B85 und der US-Army Rang ein Jägerstand in Brand. Zuvor hatte ein 43-Jähriger daran Reparaturarbeiten mit einer Motorsäge ausgeführt. Als die Feuerwehren Auerbach und Welluck-Nitzlbuch eintrafen, stand der Hochsitz schon in hellen Flammen. Die Einsatzkräfte löschten sie unter Atemschutz ab. Dann brachten sie die Kanzel mit einigen gezielten Schnitten und Muskelkraft zu Fall, um auch die restlichen Glutnester unschädlich zu machen. Diesem schnellen Eingreifen und dem Regen, der am Dienstagvormittag niedergegangen war, ist es zu verdanken, dass die Wiese und der nahe Wald nicht auch in Brand gerieten. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 1000 Euro. Rund 30 Feuerwehrleute waren rund eineinhalb Stunden vor Ort. Bild: zes