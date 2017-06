Beim Grillfestes erhielt am Sonntag ein neues Fahrzeug des Bayerischen Roten Kreuzes Auerbach durch Dekan Markus Flasinski und Pfarrerin Helga von Niedner den ökumenischen kirchlichen Segen. Aus diesem Anlass war auch die Bevölkerung zum Mittagstisch mit Grillspezialitäten und Spanferkel eingeladen. Seit mittlerweile zwölf Jahren betreibt die BRK-Bereitschaft Auerbach auf rein ehrenamtlicher Basis ihren Hintergrund-Dienst, der bei Bedarf zusätzlich einen Rettungswagen für Notfälle besetzt und zum Einsatz bringt.

Aus anfänglich 30 Einsätzen pro Jahr wurden mittlerweile 160 Einsätze im Jahr 2016. Der Dienst wird durch zehn Helfer an 365 Tagen täglich 24 Stunden hindurch aufrechterhalten. Nachdem nun das aktuelle Fahrzeug in die Jahre gekommen war und nach einer Fahrleistung von mehr als 260 000 Kilometern die verschiedensten Reparaturen bevorstanden, entschloss sich der Kreisverband den Rettungswagen gegen ein gebrauchtes und gut erhaltenes Fahrzeug zu ersetzen. Zur Ausstattung des nun in Dienst gestellten Fahrzeugs zählen neben EKG/Defi die bei den Einsätzen benötigten wichtigsten Medikamente, eine Beatmungseinheit, Schienungs- und Verbandmaterial sowie spezielle Gerätschaften für die Versorgung von Schwerverletzten nach Unfällen. Das Fahrzeug wurde generalüberholt sowie mit Karofeldern in den Signalfarben Rot und Gelb versehen. Im Laufe der Woche wurde das Rettungsmittel durch die Firma Rettungstechnik Klein aus Straubing an die Bereitschaft Auerbach überstellt. Der Bereitschaftsleiter Markus Popp begrüßte zum Festakt vor allem auch die Führung des Kreisverbands um den Vorsitzenden Gerd Geismann sowie Bürgermeister Joachim Neuß. Geismann hob die Bedeutung der "bestmöglichen, schnellstmöglichen und kompetenten Hilfeleistung" hervor. Zugegen waren auch Vertreter des Fördervereins St.-Johannes-Klinik Auerbach und die Patenbereitschaft aus Neuhaus.