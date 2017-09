Endlich ist er da, der große Tag des Kinderhorts St. Josef. 25 Jahre wird er alt. Die Stadt nimmt daran Anteil, und schnell füllt sich der große Spielplatz mit Gästen. Die Leiterin, Schwester Marietta Maderegger, verspricht eine Feier unter dem Motto "Miteinander - Füreinander".

Das religiöse Profil und das pädagogische Konzept mit der Vermittlung christlicher Grundwerte, sozialem Lernen und einer positiven Entwicklung der Persönlichkeit stellte danach die Provinzoberin Schwester Lucilla Hauser vor. Am Tag, an dem in Berlin der "Marsch für das Leben" ein Zeichen für das Lebensrecht aller setze, hob sie die unverlierbare Würde eines jeden Kindes hervor.Bürgermeister Joachim Neuß würdigte die Entscheidungsfreude, die der Orden mit der Gründung des Kinderhorts bewiesen habe. Angesichts stabiler Geburtenziffern in Auerbach prophezeite er der Einrichtung eine sichere Zukunft und einen festen Platz im Betreuungssystem der Stadt.Eine "kleine Jubiläumsdarbietung" der Kinder entführte die Gäste ins Land der Blau-Karierten, der Rot-Gefleckten und der Grün-Gestreiften. Die einen baten die anderen um etwas zu essen oder luden sie ein, miteinander zu spielen. Aber die Gruppen lehnten sich gegenseitig ab, bis sie die Vorteile der Gemeinschaft erkannten. So entstand ein buntes Miteinander und Füreinander.Moderiert von Gruppenleiterin Elisabeth Kolleng, erzählten die Kinder die Geschichte des Horts (Bericht www.onetz.de/1780580) in Versform. Eine weitere Einlage sah die Erzieherin im Dialog mit dem kleinen Axel: "Na, Axel, was wirst denn Du einmal?" - "Bürgermeister" - "Werd was G'scheids!" - "Dann werd' ich Oberrapper". Und Axel bringt's: Er dichtet mit seiner Mutter einen Text über den Kinderhort und rappt munter drauf los.Einen musikalischen Beitrag lieferte der Chor des Kinderhorts, den Schwester Esther an der Gitarre begleitete. Schwester Pia hatte mit ihren Schützlingen sportliche Auftritte vorbereitet, Balancieren auf dem Riesengummiball, Rad schlagen, Hoola-Hoop-Reifen. Ajdima Iliasova auf dem Riesenball bekam viel Beifall für akrobatische Sonderleistung.Eine besondere Note ergab sich aus der Verabschiedung von Schwester Brigitte, der Oberin im Haus St. Josef. Ihre Nachfolgerin ist Schwester Christa, die in ihrem neuen Wirkungskreis begrüßt wurde. Der weitere Nachmittag bot Einladungen zu Kaffee und Kuchen, zum Knüpfen von Namensschnüren, zum Flohmarkt und zur Power-Point-Präsentation über das Leben, Lernen und Lachen im Kinderhort bei Hausaufgaben, Freizeit und Ausflügen.