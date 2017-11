Auch 35 Jahre nach ihrer Gründung treffen der Chor und die Instrumentalisten noch den richtigen Ton. Einst wollten sie Gottesdienste musikalisch zeitgemäß gestalten. Jetzt geht es ihnen um eine "Auszeit" vom Alltag.

Michelfeld. Für den Chor und die Band war angesichts dieser Geschichte natürlich ein Jubiläumskonzert in der Asam-Kirche in Michelfeld Pflicht. Mit dem programmatischen Titel "Auszeit" - nicht im Sinne einer schöpferischen Pause - trafen sie offenbar ein Bedürfnis ihres Publikums, das dicht gedrängt war. Entstanden ist die Gruppe 1982 auf Initiative von Pfarrer Franz Wolfring als Jugendchor zur musikalisch zeitgemäßen Gestaltung von Gottesdiensten in der Pfarrgemeinde St. Johannes der Evangelist in Michelfeld.Dafür war damals kein Name nötig. Zur Namensgeberin wurde Else Buchfelder nach der Weihnachtsmesse 1984. Sie hatte einen Zeitungsartikel darüber geschrieben und die Musiker als "Junge Christen" tituliert. Im vergangenen Sommer gratulierten Band und Chor der SRZ-Autorin mit einem Ständchen zu deren 90. Geburtstag. Die Gesangsgruppe begann mit zwölf Mitgliedern, derzeit sind es 18. Unterstützt werden die Stimmen instrumental durch elektronische Flöten, Akustikgitarren, E-Gitarren, E-Bass, Keyboard und Schlagzeug. So formiert sich ein ebenso charakteristisches wie phasenweise gewaltiges Klangvolumen. Aber auch stimmungsvoll, bei Laternen-Kerzenlicht interpretieren die Jungen Christen ihre Gedanken zu göttlichen Weiten, der unendlichen Liebe Gottes, dem Erlösertod seines Sohnes Jesus Christus und zur Auferstehung in ausgewogen arrangierten Musikstücken oder Lesetexten.So wurde das Auftaktlied des Konzertes zu einem nicht nur musikalischen Bekenntnis: "Vater wir sind hier - wir beten Dich an mit ganzem Herzen". Stilistisch war das Konzert breit angelegt, wobei in mehreren Soli Mitglieder ihre stimmlichen Stärken zur Geltung bringen konnten. Die vorgetragenen besinnlichen Texte erwiesen sich als Mahnungen sich nicht den Mechanismen der Alltagshektik auszuliefern.Die Auftritte der Jungen Christen münden stets in soziales Engagement. Auch bei diesem "Auszeit"-Konzert war der Eintritt frei, die Besucher wurden lediglich um Spenden gebeten. Im Juni 2013 gab es beispielsweise ein spontanes Benefizkonzert wegen des katastrophalen Hochwassers in Bayern. 3000 Euro kamen zusammen. Im vergangenen Jahr flossen 1200 Euro an das Albert-Schweitzer-Hospiz in Bayreuth. Auch Typisierungsaktionen von "Hilfe für Anja" und der Förderverein St. Otto in Michelfeld wurden schon bedacht.