Zu einer besonderen Feier lud der Flüchtlingshelferkreis Auerbach die Gäste beim Tisch der Begegnung mit Einheimischen und Asylbewerbern in das Pfarrheim Arche ein. Es ging darum, mit einer Weihnachtsfeier den Spendern und Unterstützern Danke zu sagen.

Mit einer öffentlichen Ehrung sollte auch bekannt gemacht werden, dass viele Bürger zum Mithelfen bereit stehen und viele Firmen in der Region den Flüchtlingen Arbeitsplätze bieten und diese mit Geduld und Ausdauer anlernen. Verdi Akdemir und Hildegard Wieber sowie das ganze Team hießen die Besucher willkommen. Sie hatten den Saal der Arche weihnachtlich dekoriert und kleine Geschenkpäckchen für die Gäste der Weihnachtsfeier vorbereitet.Hildegard Wieber übernahm die Moderation des Nachmittags, und Verdi Akdemir sprach das Vaterunser in aramäischer und arabischer Sprache - auch bei anderen Gelegenheiten war sie für die Gäste die Übersetzerin. Nach einigen Weihnachtsliedern, auf der Gitarre begleitet von Christina Hausknecht aus Ammerthal, stimmte Dekan Markus Flasinski als offizieller Gastgeber für den ökumenischen Tisch der Begegnung das Vaterunser in Deutsch an.Dann ergriff er das Wort für besinnliche Gedanken zur Weihnachtszeit und sprach vom Fest der Begegnung mit Jesus Christus, dem Herrn, der uns entgegenkomme. "Die Begegnung in der Arche soll eine Begegnung der Dankbarkeit sein, die bewusst macht, in einer Welt ohne Menschen, die helfen, wo Hilfe nötig ist, wären wir alle wirklich arm."So dankte er allen, die hier in Auerbach unterstützend wirken, durch ihr Gebet, durch tätige Anteilnahme, durch die Beschäftigung der Flüchtlinge mit Ausbildung und einem Arbeitsplatz. Persönlich gekommen war Peter Hofmann von der Firma HD-Bau in Michelfeld, die 2500 Euro für die Flüchtlingshilfe spendete. Weiter wurden genannt die Firma Neukam Heizungsbau GmbH, die Arbeitsplätze für Flüchtlinge geschaffen hat, und die Firmen Beyer, Gnan, Höller, KSB, Seda, Weiß oder ZF.Hilfe erhält der Kreis auch durch die Stadt Auerbach, Ordensschwestern vom Mutterhaus, an diesem Nachmittag vertreten durch die Provinzoberin Schwester Lucilla Hauser, durch den Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), das erzbischöfliche Jugendamt, die Katholische Landjugendbewegung (KLJB), die Caritasberaterin Eva-Maria Meyer und den örtlichen Caritasverband mit dem Vorsitzenden Eugen Eckert.Dank sagte der Dekan auch Verdi Akdemir und ihrer Familie sowie Hildegard Wieber für ihr Engagement und ihre Begeisterung. Auch der stellvertretende Bürgermeister Herbert Lehner würdigte die Hilfsbereitschaft in der Gemeinschaft. Dekan Flasinski und Herbert Lehner nahmen die Ehrung der Anwesenden mit kleinen Aufmerksamkeiten vor. Robin Bojer von der KLJB überreichte mit Daniela Stöcker-Dollinger eine Spende von 450 Euro an Verdi Akdemir und Hildegard Wieber. Seitens des Helferkreises galten die Dankesworte besonders auch den Auerbacher Klosterschwestern Auerbach für ihre vielfältige und tatkräftige Unterstützung.Für die Kinder der Flüchtlingsfamilien (ein Familienvater konnte sogar das Wiedersehen mit seiner nun nachgezogenen Familie feiern) war der Besuch des Auerbacher Christkindes und des Nikolauses ein besonderer Höhepunkt. Das Christkind Rosa Weidinger trug ein Weihnachtsgedicht vor. Der Nikolaus erklärte, woher er kommt und warum er guten Menschen Gutes tut. Schließlich verteilten beide an alle Gäste Weihnachtspäckchen.