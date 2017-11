Krottensee. Als gemütliche Runde fand sich der harte Kern der Neuhauser Pfarrei St. Peter und Paul im Saal des Gasthofs Buchfelder in Krottensee zusammen. Zwei Themen fanden dabei besonderes Interesse: der Bau eines neuen Pfarrzentrums und die Neuordnung der Pfarreien in der Erzdiözese Bamberg.

Pfarrverbunde

Johannes Nikel bleibt

Schon 2016 war über den Bau eines neuen Pfarrzentrums diskutiert worden. Hinsichtlich des aktuellen Planungsstandes musste Kirchenpfleger Bernard Kulacz sein Publikum vertrösten, versprach aber, dran zu bleiben. Als Knackpunkt betrachtete er das Bauamt des Erzbistums Bamberg, wo wegen laufender anderer Projekte keine Kapazitäten frei sind. Dagegen konnte Kulacz von den gelungenen Reparaturen an den Kreuzwegs-Marterln berichten. Deutlich kostengünstiger als geplant verlief die Sanierung des Pegnitzufers einer Immobilie in Hammerschrott, die der Kirchenverwaltung gehört.Ein geringeres Spendenaufkommen für 2017 gegenüber dem Vorjahr aus Veranstaltungen, Opferkerzen, Kirchengeld, Klingelbeutel, Friedhofs- und Altkleidersammlung war zum Teil einer geringeren Resonanz und Spendenfreudigkeit geschuldet, erklärte Kulacz. Außerdem fehlten ja noch die Monate November und Dezember.Weiteres wichtiges Thema waren die Informationen über eine geplante Neuordnung der Pfarreien in der Diözese Bamberg durch den Referenten Richard Cholewa. Um die Auswirkungen des Priestermangels aufzufangen, plant das Erzbistum die Bildung von größeren Pfarrverbunden mit jeweils mindestens zwölftausend Katholiken.Jede der neuen größeren Einheiten sieht Planstellen für zwei Pfarrer und drei kirchliche Mitarbeiter, wie Diakone oder Pastoralreferenten, vor. Zur Bildung dieser großen Einheiten sind aktuell die einzelnen Pfarrgemeinden aufgefordert ihre Vorschläge einzubringen.Für die Pfarrei St. Peter und Paul gibt es wegen der regionalen Gegebenheiten nur zwei sinnvolle Alternativen, nämlich einen Zusammenschluss mit Hersbruck oder mit Auerbach. Derzeit ist Neuhaus im Dekanat Neunkirchen am Sand nach Süden orientiert. Hier machte die offene Diskussion in der Pfarrversammlung sehr schnell deutlich, dass die Neuhauser nicht nur in Rückbesinnung auf die früheren Jahre zu einem Zusammenschluss mit Auerbach tendieren. Vor der Gebietsreform gehörte Neuhaus damals zum Landkreis Eschenbach in der Oberpfalz.Ausnahmslos waren 42 Anwesende für diese Alternative. Mit der Konstellation Auerbach und Neuhaus wäre schon fast die Mindestgröße von 12 000 Katholiken erreicht. Im Verbund mit Auerbach sieht man auch die größte Wahrscheinlichkeit dafür, dass Neuhaus weiterhin einen eigenen Pfarrer haben wird. Johannes Nikel bleibt der Pfarrei voraussichtlich erhalten bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2022. Hinsichtlich der Neuordnung der seelsorglichen Einheiten stehen in der jetzigen Findungsphase noch die Meinungsbildung und die Gespräche und letztendlich die Entscheidung der Pfarrei Hartenstein aus, die Neuhaus zugeordnet ist.Pfarrgemeinderats-Vorsitzender Josef Müller und Stellvertreterin Anneliese Dietze gaben außerdem einen bebilderten Rückblick auf die vielen Aktionen des vergangenen Jahres. In seinem Ausblick warb Müller vor allem für die im Februar stattfindenden Pfarrgemeinderats-Wahlen: "Wir wünschen uns noch Kandidaten, die sich für dieses Amt zur Verfügung stellen."