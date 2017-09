Kirwagäste erwarten von der Band, dass sie den einen oder anderen Wunsch aus dem Publikum erfüllt. Aber was tun, wenn ein Lied verlangt wird, das gar nicht existiert? Die Versumpften wissen sich auch in solchen Situationen zu helfen.

Ranna. Die Kiwaleit' von Ranna und Mosenberg haben jetzt ein eigenes Lied - genauer gesagt ein Bursch aus ihren Reihen. Alles begann vor einem Jahr, als die Band Die Versumpften dort auf der Nachkirchweih spielte.Als die Stimmungswellen höher schlugen, rief Kirwabou Benedikt den Musikern zu: "Spielt's doch mal Osbert Servus!". Dass Osbert der Spitzname eines anderen Burschen ist, hatten die Versumpften mitbekommen. Allerdings gab es das verlangte Lied natürlich nicht, aber Keyboarder Horst Kurz reagierte spontan. "Logisch können wir das!" sagte er und begann, mit Gitarrist Peter Weiß um die Worte "Osbert Servus" herum zu improvisieren. Ihre Songskizze kam auf jeden Fall an, denn die Kirwapaare wollten sie im Lauf des Abends noch mehrmals hören.Horst Kurz ging der Gedanke dann nach der Kirchweih nicht mehr aus dem Kopf. Er arbeitete weiter an der Melodie und am Text für "Osbert Servus". Noch im vergangenen Jahr wurde das Lied fertig und erlebte auf der Nachkirchweih in Welluck im September seine Premiere.Jetzt fehlte nur noch das passende Video. Dafür wartete Horst Kurz, der schon mehrere Lieder geschrieben und ins Bild gesetzt hat, erst die heurige Kirchweih in Ranna-Mosenberg ab. Dort wollte er die Kirwaleit im Festzelt filmen, die den Text längst auswendig drauf hatten. Daraus ist ein Kirwa-Video entstanden, das jetzt auf "YouTube" unter "Osbert Servus" zu sehen ist. Auf jeden Fall sind die Kirwaleit' begeistert, dass sie nun ein eigenes Kirwalied haben, das noch dazu einiges Ohrwurm-Potenzial besitzt.