Indisches Flair wehte durch das Kloster Michelfeld. Über den Besuch aus Asien freute sich auch Pfarrer Georg Braun. Er pflegt seit vielen Jahren Kontakte dorthin.

Hobbykoch begeistert

Zauberei im Refektorium

Dillinger Franziskanerinnen in Indien Die Delegation der Dillinger Franziskanerinnen aus Indien leiteten die Provinzoberin Schwester Mercy und die Generalrätin Schwester Paulit. Auf ihrer Deutschlandreise stellten sie ihr neues Projekt im Bundesstaat Telengana vor.



Schon Bischof Gorantla engagierte sich für die Bildung und baute Schulen auf. Mit einer Kinderkrippe in Sirpur-Kagaznagar wollen jetzt die Franziskanerinnen vor allem auch das Lebensrecht der Mädchen und der kranken Kinder schützen. Sie laufen sonst Gefahr, getötet zu werden. Die Einrichtung soll zunächst der Betreuung von Zweieinhalb- bis Vierjährigen dienen. Später ist an den Bau eines Internats für Sechs- bis 16-Jährige gedacht.



Spenden zur Unterstützung dieses Projekts können unter Angabe des Verwendungszwecks Sirpur-Kagaznagar mit der Iban DE13 7225 1520 0000 1813 66 und Bic BYLADEM1DLG auf ein Konto bei der Sparkasse Dillingen/Donau überwiesen werden. (sck)



Michelfeld. Sieben Ordensschwestern vertraten die indische Provinz der Dillinger Franziskanerinnen beim Generalkapitel in Bamberg. Nach dessen Ende unternahmen sie am Sonntag einen Ausflug nach Michelfeld, bevor sie tags darauf in ihre Heimat zurück reisten.Mit dem Konvent des Michelfelder Klosters besuchten die Inderinnen den Sonntagsgottesdienst der Pfarrgemeinde. Zu Mittag aßen sie mit den deutschen Schwestern und Bischöflich-Geistlichem Rat Georg Braun. Auch er pflegt seit vielen Jahren gute Kontakte nach Indien.Während der heutige Ruhestandspfarrer noch die Pfarrei Schmidmühlen betreute, sprang für ihn einmal ein indischer Priester als Urlaubsvertretung ein. Reverend Gorantla Johannes begeisterte als Hobbykoch mit indischen Spezialitäten seine Gastgeber. So entstand eine dauerhafte Freundschaft und blieb auch bestehen, als Gorantla Johannes Bischof der Diözese Kurnool wurde.Alljährlich kam er nach Deutschland, um sich um Gelder für Projekte in seiner Diözese zu bemühen. Der Bischofssitz Kurnool liegt im westindischen Bundesstaat Andra Pradesh. Viele Bewohner gehören der untersten Kaste der Knechte und Dienstleistenden an. Die indische Verfassung von 1950 verbietet es zwar, Menschen wegen ihrer Kastenzugehörigkeit zu diskriminieren, aber die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Gorantla selbst war ein sogenannter Unberührbarer und setzte sich vehement für ihre Rechte ein.Jeden seiner Deutschland-Besuche verband der indische Bischof mit einem Abstecher nach Schmidmühlen. Seinen Einladungen nach Indien folgte Braun dagegen nicht, weil er die Folgen der klimatischen Bedingungen und des langen Flugs für seine Gesundheit fürchtete. 2007 erlitt Bischof Gorantla dann vor einer Messe einen Herzinfarkt und verstarb. Die Kontakte nach Indien jedoch blieben.Groß war Pfarrer Brauns Freude deshalb über den Besuch der Franziskanerschwestern aus Indien. Beim Nachmittagskaffee im Refektorium zeigte er einige Zauberkunststücke und bekam von den indischen Gästen einen Schal in leuchtendem Orange geschenkt. Orange wird in deren Heimat als Farbe der Hingabe verstanden. Viel Spaß brachte auch das Spiel mit einem Plüschteddy, der alles, was ihm vorgesagt wurde, wiederholte - egal in welcher Sprache.Eine besondere Freude bereitete allen ein Gebetstanz, den die Schwestern Reetha, Beena und Divya vorführten. Es war ein getanztes Morgengebet, das durch seine Tanzschritte und Gesten sprach.