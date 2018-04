Dosen, Schnuller, Krücke und Kinderbadewanne in der Natur aufgesammelt

100 Schüler der Realschule Auerbach machten sich auf die Suche nach Müll. Unter anderem fanden sie eine Kinderbadewanne aus Blech, eine Krücke, Reifen und sogar Schnuller. Auch viele Eisenteile und Pfanddosen waren darunter. Unter Aufsicht von Lehrer Christian Wolf wurde der Müll an der Realschule getrennt (Bild). Er wird vom städtischen Bauhof abgeholt. Nachhaltigkeit ist gerade das Thema der 9. Klasse. Dazu zählte nicht nur das Müllaufsammeln, sondern auch die Vermeidung von Müll. Die Neuntklässler haben daher konkrete Projekte an der Schule ins Leben gerufen. So gibt es beim Pausenverkauf keine Papiertüten mehr. Daher sind die Schüler angehalten, Brotzeitboxen mitzubringen. Ferner wurde ein Komposter für die Schule angeschafft. Selbst die Kaffeemaschine der Lehrer mit Alukapseln wird durch eine umweltfreundliche ersetzt. Geplant ist ferner, die Aktion jedes Jahr zu wiederholen. Vier Gruppen gingen in Begleitung von Rektorin Schwester Lioba Endres zum Stadtweiher, zum Klärwerk und in Richtung Michelfeld und sammelten Abfall auf. Es beteiligten sich auch Schüler aus allen Klassen freiwillig. Ihre Erkenntnisse werden die Schüler in einem Erfahrungsbericht darlegen. Bild: wku