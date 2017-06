Ehrenzeichen des Freistaats Bayern für 25 und 40 Jahre im Feuerwehrdienst

Königstein/Auerbach. Reinhold Hüttner und Otto Müller leisten seit 40 Jahren bei der Feuerwehr Kürmreuth-Hannesreuth aktiven Dienst. Landrat Richard Reisinger überreichte ihnen bei einem Ehrenabend in Högen die Urkunde sowie das Ehrenzeichen in Gold des Freistaats Bayern (Bild links). Diese Auszeichnung händigte der Landkreischef auch an Wilfried Heberl (Feuerwehr Nitzlbuch) und Georg Trenz (Feuerwehr Zogenreuth) aus Auerbach aus, die ebenfalls seit 40 Jahren aktive Feuerwehrmänner sind. Seit 25 Jahren sind Erich Lindner (Feuerwehr Nasnitz) und Roland Schleicher (Feuerwehr Nitzlbuch) bei der Feuerwehr. Dafür erhielten sie das Ehrenzeichen in Silber (alle im Bild rechts). Landrat Reisinger und Kreisbrandrat Fredi Weiß dankten allen Jubilaren für das ehrenamtliche Engagement. Bilder: Hollederer (2)