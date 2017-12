Die Mittelschule hat eine neue Schulsiegerin im Lesen. Chiara Herr aus der 6b verwies im Rennen der vier Klassensieger ihre drei Mitbewerber des starken Geschlechts auf die Plätze. "Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen", verwies die stellvertretende Schulleiterin Renate Schmidt auf Punktzahlen, die eng beieinander lagen. Mit Ottfried Preußlers Geschichte "Das kleine Gespenst" zog Chiara beim Wahltext Mitschüler und Jury in den Bann. Bastian Förster (6a) hatte sich "Die wilden Fußballkerle 1" von Joachim Masannek ausgesucht, Laurin Sperber (6b) die "Wunschbox" von Martyn Ford, und Justin Leicht (6a) las aus "Nerd Forever im Würgegriff der Schule" von Manfred Theisen. Letztlich gab der Fremdtext "Kalle Blomquist Meisterdetektiv" von Astrid Lindgren den Ausschlag. Ausgewählt hatte ihn Lehrerin Katrin Küffner. Die Jury mit Renate Schmidt, Förderlehrerin Steffi Lindner, der Elternbeiratsvorsitzenden Britta Böttcher, Schülersprecher Bastian Vogler (10M) und Vorjahrssiegerin Franziska Schübel (7M) achtete auf Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl. Die Organisation lag in Händen von Arthur Schriml. Chiara Herr startet im Februar für die Mittelschule Auerbach beim Vorlesewettbewerb auf Landkreisebene in Sulzbach-Rosenberg. Sie trifft dort auf starke Konkurrenz, die auch aus Realschulen und Gymnasien kommen wird. Bild: cs