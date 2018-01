Ein Wohnhaus ist am frühen Neujahrsmorgen in Auerbach komplett ausgebrannt. Den Schaden beziffert die Polizei auf mehr als 250 000 Euro. Bei dem Brand gab es sieben Verletzte, darunter drei Kinder.

Die Alarmierung, dass im Wohngebiet Schleichershof im Nordosten von Auerbach ein größeres Feuer ausgebrochen sei, erreichte die Integrierte Leitstelle Amberg am Montag gegen 4.50 Uhr. Als die ersten Einsatzkräfte bei dem Einfamilienhaus eintrafen, stand der Carport ebenso in Flammen wie der darin abgestellte Pkw und die angrenzende Garage. Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt auch schon auf das Wohnhaus ausgedehnt, wie der Pressebericht des Polizeipräsidiums Oberpfalz meldet.Die fünfköpfige Familie, die dort lebt, und eine Freundin der Tochter, die zu Gast war, hatten zum Glück das Haus bereits verlassen. Wegen der starken Rauchentwicklung klingelte die Polizei auch die Nachbarn aus ihren Betten und bat sie, ihre Häuser zu verlassen.Der massive Einsatz der Feuerwehr, die mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort war, verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnanwesen. Das Haus des Geschädigten brannte laut Polizei-Pressebericht allerdings vollständig aus beziehungsweise wurde durch den Brandschaden unbewohnbar.Der Hauseigentümer, seine Familie, ein Gast und ein eingesetzter Polizeibeamter der PI Auerbach erlitten Rauchvergiftungen, die eine Beobachtung im Pegnitzer Krankenhaus erforderlich machten. „Schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchtigungen haben die sieben verletzten Personen nach jetzigen Erkenntnissen nicht“, teilte das Polizeipräsidium am Montagmittag mit.Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden bei über 250 000 Euro liegen. Die Ursache des Brandes ist unklar. Vor Ort wurde die Vermutung geäußert, ein Feuerwerkskörper könnte in das Carport geflogen sein und so zu dem Brand geführt haben. Zur genauen Klärung hat die Kriminalpolizei Amberg noch in den frühen Morgenstunden die Ermittlungen aufgenommen.An der Einsatzstelle erhielt die Feuerwehr aus Auerbach Unterstützung von den Wehren aus Zogenreuth, Michelfeld, Nitzlbuch, Königstein und Neuhaus/Pegnitz. Das Rote Kreuz war mit rund 20 Mann vor Ort.