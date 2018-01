Frauenpower ist beim Geflügelzuchtverein gefragt: Zum ersten Mal steht mit Elke Morgenstern eine Dame an seiner Spitze. Sie löst Günter Rupprecht ab, der über Jahrzehnte an der Spitze des Vereins stand. Jetzt wollte er Platz für "jüngeres Blut" machen. Seine Arbeit und zugleich seine langjährige Mitgliedschaft wurden bei der Hauptversammlung mit der Ernennung zum Ehrenmitglied gewürdigt. Er wird sich künftig im Geflügelzuchtverein als stellvertretender Vorsitzender einbringen und in Personalunion als 2. Kassier Finanzverwalterin Silvia Karl unterstützen. Ebenfalls einen Wechsel brachten die Neuwahlen im Amt des Schriftführers, das künftig Elisabeth Thumbeck wahrnimmt. Für die Aufgaben des Jugendobmanns und des Zuchtwarts für Hühner bleibt Gerhard Kraus zuständig; Zuchtwart für Tauben ist weiter Walter Deinzer. Albert Schwendner und Karl-Heinz Nase wurden zu Kassenprüfern bestellt. Als Gerätewart arbeitet Achim Kustner mit. Im vergangenen Jahr machte die Vogelgrippe die Pläne für eine Lokalausstellung zunichte. Heuer unternimmt der Verein im November einen neuen Anlauf für eine Geflügelschau. Informiert wurden die Mitglieder bei der Hauptversammlung auch über die gelungene Neuverpachtung des Vereinsheimes am Meiergraben an Claudia und Achim Kustner. Sie stehen am Wochenende bereits ab 16 Uhr für die Gäste bereit; Montag und Dienstag sind Ruhetage.