Erinnerungen an die erste Kommunion vor Jahrzehnten in Michelfeld

Michelfeld. "Großer Gott, wenn ich die Welt betracht, dann jauchzt mein Herz mir zu, wie groß bist du!" Mit diesem Lied eröffnete der Kirchenchor den Gottesdienst für viele Jubilare, die vor 85, 80, 75, 70, 65, 60, 50 und 25 Jahren zum ersten Mal die Kommunion in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist empfangen haben. Der feierliche Einzug erfolgte von der Klosterpforte ins Gotteshaus. Die Begrüßungsworte sprach Pfarrgemeinderatsvorsitzender Johannes Lindner. Pater Markus Flasinski zelebrierte den Gottesdienst. Der christliche Glaube wurde den Jubilaren schon von ihren Eltern vorgelebt, und der Wunsch des Priesters war es, dass auch die weiteren Generationen sich zu ihrer Religion bekennen und ihren Kindern ein Vorbild darin seien. Er nahm auch Bezug auf das Älterwerden und empfahl, körperliche Beschwerden, Ängste und Nöte in die Hände Gottes zu legen. Musikalisch gestaltete den Gottesdienst der Kirchenchor unter Leitung von Brigitte Kormann, an den Orgeln spielten Martina Schmirler und Susanne Novak. Abschließend sang die Gemeinde "Großer Gott wir loben dich". Später folgte dem Gottesdienst eine Dankandacht in St. Leonhard, bei der auch der Verstorbenen aus den beteiligten Kommunion-Jahrgängen gedacht wurde. Bei Kuchen und Kaffee tauschten die Teilnehmer Erinnerungen und Erlebnisse von früher aus. Bild: eb