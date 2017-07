Welluck. Nirgends anders als auf einem Bauernhof können Kinder besser erfahren, wie Landwirtschaft funktioniert und wie Lebensmittel erzeugt werden, heißt es in einer Presseinfo. Wenn man dann noch, wie jetzt die Kinder der 3. Jahrgangsstufe der Grundschule Königstein, das Privileg hat, auf dem Erlebnisbauernhof der Familie Lindner in Welluck zu Gast zu sein, bleibt ein solcher Tag unvergesslich. Nicole Lindner, eine von zwölf zertifizierten Erlebnisbäuerinnen im Landkreis Amberg-Sulzbach, weiß Kinder für das Thema Landwirtschaft zu interessieren. Auf dem Aussiedlerhof am Ortsrand von Welluck gibt es schließlich auch viel zu entdecken: die Hofschweine Rosalie, Rudi und Berta, eine Schar Hühner, Enten, Gänse, Stallhasen, Kälbchen in Iglus, Jungvieh und eine Herde von Milchkühen in einem geräumigen Stall. Durch den führte und erklärte Bauer Gerhard Lindner der einen Gruppe die Zusammenhänge rund um die Milchviehhaltung, während die anderen Kinder den weiteren Weg der Milch zur Butter verfolgten und selbst tätig wurden.

Wolf-Rüdiger Wicht vom Amt für Landwirtschaft und stellvertretender Schulamtsleiter Heinrich Koch halten das vom Ministerium ins Leben gerufene Programm "Erlebnis Bauernhof", das zum Ziel hat, dass jedes Schulkind einen Tag auf einem Bauernhof verbringen soll, für sehr wichtig und fördern es nach Kräften. Wicht: "Der Lernerfolg ist ungleich höher, wenn man das, was man lernen soll, auch vor Ort sehen, fühlen und ausprobieren kann." Das Programm selbst entwickelt sich auch im Landkreis mit steigender Tendenz sehr positiv, worüber sich Fachlehrerin Jutta Forster aus dem Sachgebiet Ernährung und Haushaltsleistungen vom AELF, die koordinierend und organisierend verantwortlich ist, ganz besonders freut. Sie lobt die Bereitschaft der Betriebe, die sich mit verschiedenen Schwerpunkten für das "Erlebnis Bauernhof" zur Verfügung stellen.