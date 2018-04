Erstkommunion in Michelfeld

„Jesus, wo wohnst du?“ war das Motto, unter dem am Sonntag 13 Kinder in der Pfarrei St. Johannes Ev. in Michelfeld Erstkommunion feierten.

Den Festgottesdienst zelebrierten Ruhestandspfarrer Georg Braun (hinten rechts) und Diakon Franz-Josef Reck (hinten links). Musikalisch gestalteten ihn der Kinder- und Jugendchor unter Leitung von Rita Schatz, die Michelfelder Blasmusik und Sonja Schwemmer an der Orgel mit. Am Nachmittag traf man sich noch einmal zur Dankandacht. Ulrike Friedl, Sabine und Sophie Hofmann, Kerstin Metschl und Sonja Müller hatten gemeinsam mit Diakon Reck die Kinder auf die Erstkommunion vorbereitet. Das Bild zeigt (vorne, von links) Bastian Thiem, Sarah Dietl, Maja Speckner, Noah Wittmann sowie (hinten, von links) Henri Lorenz, Lena Hofmann, Johanna Kohl, Laura Ochs, Lilly Born, Annika Belz, Hanna Leisner, Nele Schmiedl und Jakob Speckner. Bild: csl