Auerbach/Bamberg. "Das ehrenamtliche Engagement ist im Bereich des Erzbistums nicht zurückgegangen, sondern nach wie vor hoch und aktiv. Das Interesse am Schicksal des Nächsten und der Einsatz für das Gemeinwohl sind positive Zeichen für den Gemeinsinn bei uns", freute sich Erzbischof Ludwig Schick. Stellvertretend ehrte er am Freitag 19 Gruppen im Bistumshaus St. Otto in Bamberg. Den Bereich der Flüchtlingsarbeit repräsentierten die Helferkreise in Vach und Medlitz sowie der Tisch der Begegnung in der Auerbacher Pfarrei St. Johannes der Täufer.

"Die vielen Ehrenamtlichen in unserem Erzbistum bereichern nicht bloß das kirchliche Leben. Sie sind zu einem großen Teil das kirchliche Leben", sagte der Leiter des Seelsorgeamts, Domkapitular Peter Wünsche, bei der Feier. Die geehrten Gruppen erhalten einen kleinen finanziellen Beitrag, mit dem sie sich etwas Gutes tun sollen. Seit dem Jahr 2000 wird in der Erzdiözese Bamberg der Preis für das Ehrenamt verliehen.