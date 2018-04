"Luggi, unser Sunnyboy" war am Freitag der Star in der Gärtnerei Roßbacher und stahl, umringt von Gästen, für einen Tag allen anderen Blüten die Schau. Nach 2012 stand jetzt erneut die ehemalige Staatsministerin und Landtagsabgeordnete Emilia Müller in dem in der dritten Generation geführten Familienbetrieb als Schirmherrin Pate für die Pflanze des Jahres 2018, die robusteste Ringelblume aller Zeiten.

Inzwischen hat die Politikerin Routine im Ablauf: 14 der insgesamt 15 Pflanzentaufen hat sie mittlerweile zelebriert. Zur Info: Nahezu 300 Mitgliedsbetriebe des Bayerischen Gärtnerei-Verbandes hatten sich an der Aktion "Pflanze des Jahres beteiligt."