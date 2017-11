Als ein Höhepunkt geht 2017 in die 150-jährige Geschichte der Feuerwehr Auerbach ein. Ein letztes Ausrufezeichen setzte jetzt ein außergewöhnlicher Kameradschaftsabend in der Helmut-Ott-Halle.

Patenwehr fährt BMW auf

Verdiente Feuerwehrfrauen und -männer nahmen vor zahlreichen Gästen im Foyer des Sporttempels ihre Auszeichnungen entgegen. Standing Ovations begleiteten die Ernennung von Harald Schmidt zum Ehrenkommandanten.Alleine das Kompliment von Mitgliedern der Feuerwehrvereine, die das Jubiläum miterlebten, so etwas schon lange nicht mehr gesehen zu haben, bestätige ein gelungenes Ereignis, befand 2. Vorsitzende Sandra Diertl. 30 Mal trafen sich Festausschuss und/oder Vorstand, um das Fest auf den Weg zu bringen. Das Dankeschön des Vorsitzenden Thomas Kormann galt allen Helfern einschließlich Bauhof, Gönnern und Sponsoren. Die Festdamen mit ihren wunderschönen Dirndln hätte er gerne im kommenden Jahr bei verschiedenen Aktivitäten wieder als Botschafterinnen der Wehr dabei.150 Jahre Zusammenarbeit, Teamgeist, Kameradschaft und Bereitschaft, Menschen in Not zu helfen, empfand Kommandant Sven Zocher als eine beachtliche Leistung. Der Kameradschaftsabend sei der würdige Rahmen, für die Arbeit zu danken, Urkunden und Abzeichen zu überreichen, Beförderungen auszusprechen und langjährige Mitglieder zu ehren.Den wertvollen Dienst der Feuerwehr am Nächsten rückte Bürgermeister Joachim Neuß in den Mittelpunkt seiner Grußworte. Dies sei insbesondere auch bei der Feuerwehr Auerbach so; schon vor 150 Jahren und bis heute, wobei aus der Mannschaft, die einst "nur" Brände löschte, eine universelle Eingreiftruppe geworden sei. "Euer Engagement wird gesehen, es wird anerkennt, honoriert und oftmals auch bewundert", versicherte Neuß.Für Furore sorgte die Patenwehr Pegnitz mit dem vor der Sporthalle abgestellten und in jeder Hinsicht gewichtigen Jubiläumsgeschenk: einem nagelneuen BMW der Dreier-Reihe zu Ausbildungszwecken, da man heute bei den vielen Einsätzen immer öfter an die Grenzen der technischen Möglichkeiten stoße. "Autos werden zwar immer besser, erschweren aber die Arbeit der Feuerwehr", sagte Kommandant Roland Zahn bei der Übergabe. Der Münchener Fahrzeughersteller unterstützt mit diesem aus einer nicht für den Verkauf bestimmten Nullserie bestimmten Auto die Wehren bei der Fortbildung.Den gemütlichen Teil des Kameradschaftsabends begleitete bei kulinarischen Genüssen das musikalische Trio "Die Versumpften".