2017 geht als turbulentes Jahr in die Annalen der Auerbacher Feuerwehr ein. Nicht nur wegen der Einsätze, Übungen und Schulungen, sondern besonders wegen des 150-jährigen Bestehens: "Das geht mit Sicherheit als besonderes Jahr in die Chronik ein", sind sich in der Hauptversammlung alle mit Kommandant Sven Zocher einig.

Mit allen Wehren

"Engagierte Kümmerer"

"Sagenhaftes Jahr" Große Anerkennung gab es bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Auerbach durch Kreisbrandmeister Hans Sperber. Auf sie sei stets Verlass. Mit der Wehr freute sich Daniel Sertl vom Roten Kreuz Auerbach über den Boom bei der Kinderfeuerwehr. Er zeigte sich beeindruckt von der Leistung der Aktiven und lobte die gute Zusammenarbeit. "Nicht zu knapp" schätzte auch der stellvertretende Polizeichef, Manfred Plößner, das oftmalige Ausrücken ein: "Man braucht Einsatzbereitschaft und gute Leute für eine einsatzfähige und fundierte Truppe, wie dies in Auerbach der Fall ist." Auch die traurigen Erfahrungen der Rettungskräfte mit Behinderungen und Angriffen ließ er nicht unerwähnt, wenngleich bei der hiesigen Inspektion keine Vorfälle eingegangen seien.



Von einem sagenhaften Jahr der Auerbacher Wehr sprach Helmut Graf von der Patenwehr Pegnitz, die dazu gerne ihren Beitrag geleistet habe. (cs)

Zocher erwähnte die insgesamt 102 Einsätze - nahezu ein Viertel mehr als 2016. Dabei erbrachten die 94 Aktiven 2287 Stunden bei 21 Bränden, 56 Technischen Hilfeleistungen, zwei Gefahrstoffeinsätzen, sechs Sicherheitswachen und 17 anderweitigen Tätigkeiten. Dazu kamen 3475 Übungsstunden. Erfreulich waren die elf Neuzugänge. Gerade der aktiven Jugendarbeit ist es laut Zocher zu verdanken, dass trotz des Übertritts von Aktiven in die Altersabteilung und Austritten aus dem aktiven Dienst eine stabile und nicht nur auf dem Papier vorhandene motivierte Truppe zur Verfügung stehe.Vielfältig seien die Anforderungen an die Aktiven - selbst als Schlangenfänger mussten sie sich bewähren. Glücklicherweise hatte man es dann nur mit einer Ringelnatter zu tun. Im ersten Quartal gab es 30 Einsätze, darunter auch die Beseitigung von Sturmschäden. Eine Vermisstensuche im dritten Quartal nahm keinen schönen Ausgang: "Nicht immer leicht für die Einsatzkräfte mit solch einer Situation zurechtzukommen", so Zocher nach dem Todesfall.Neben dem Standardübungsbetrieb wurden die Aktiven zur Alarmübung bei ZF unter Einbeziehung der Chemieschutztruppe beordert. Zur Vertiefung der Zusammenarbeit waren während der Brandschutzwoche alle Auerbacher Wehren involviert. Mit dem derzeit unbewohnten Bürgerspital stand ein geeignetes Objekt zur Verfügung. Voller Stolz zeigte sich der Kommandant darüber, dass die Wehr mit Verena Stiegler jetzt eine der wenigen Frauen im Landkreis hat, die die Truppe der Atemschutzgeräteträger verstärkt. "Sie hat weder blaue Flecken noch aufgeschürfte Knie oder Turm- und Drehleitersteigen bei ihrer Ausbildung gescheut."Ein langgehegter Wunsch wurde am 23. Juni realisiert: Die Kinderfeuerwehr wurde aus der Taufe gehoben. Acht Betreuer aus den Wehren Auerbach und Nitzlbuch fanden sich bereit, diese Nachwuchsgruppe ortsübergreifend zu starten. "28 Kinder und ihre Eltern ließen sich am Gründungstag vom Konzept überzeugen."Über drei Neuzugänge berichtete Jugendwart Tobias Baumgart. Der Nachwuchs beteiligte sich erfolgreich an Jugendleistungsprüfung und Wissenstest, wobei die Zusammenarbeit bei Ausbildung und Abnahme übergreifend mit Nitzlbuch, Ranna und Michelfeld geschah. Als tolles Erlebnis dürfte den Mädchen und Jungen das Wochenende in der Laufer Hütte mit Nachtwanderung rund um Betzenstein in Erinnerung bleiben.Nach wie vor hat der Atemschutz mit personal- und materialintensiven Bränden zu kämpfen, bestätigte Philipp Lindner auch für 2017. Bei der großen Gefahrgutübung auf dem ZF-Gelände wurde das in den Übungen aufgefrischte Wissen zusammen mit den Wehren aus Königstein und Neuhaus in der Praxis angewendet. 33 von knapp 40 Atemschutzgeräteträgern nahmen an der Wiederholungsübung in Amberg teil.Vorsitzender Thomas Kormann bezifferte den Mitgliederstand auf 204, was einem Zuwachs um 43 gegenüber 2016 entspricht. Elf Aktive nahm er zusammen mit dem Kommandanten und Bürgermeister Joachim Neuß per Handschlag in die Wehr auf, dazu fünf fördernde Mitglieder.Neu im Programm ist 2018 das Feuerwehroldtimertreffen am 9. September, ausgerichtet von FFW und MSC Auerbach. Zwischen 40 und 50 Fahrzeuge werden erwartet. Das arbeitsreiche Jubiläumsjahr ließ Sandra Diertl Revue passieren. Dass aber 2017 nicht nur aus Feierlichkeiten bestand, zeigte sie in ihrer Bilanz auf."Wohl dem, der eine Feuerwehr hat wie hier in Auerbach", reagierte Bürgermeister Neuß auf die an diesem Abend vorgestellte Leistungsfähigkeit, den Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit. "Ihr seid beeindruckende und engagierte Kümmerer. Das habt ihr vielfach bewiesen." Ihre Verlässlichkeit hätten die Aktiven erst in den ersten Stunden des neuen Jahres bei dem verheerenden Wohnhausbrand bewiesen, und mit ihnen auch Polizei und Rettungsdienste.Die große Feuerwehrfamilie im Stadtgebiet umfasst laut Neuß 752 Mitglieder, davon 347 Aktive. Bei einem Durchschnittsalter der Fahrzeuge von 12,2 Jahren, so der Bürgermeister, sei keinerlei Investitionsstau zu beklagen. Ferner wurden 22 000 Euro in Gebäude investiert und 25 000 Euro für den Fahrzeugunterhalt. Für die jeweiligen Beschaffungen wendete die Stadt 40 000 Euro auf, so dass sich die Gesamtkosten auf 100 000 Euro summierten.