Michelfeld. Wie Weihnachten und Ostern zusammen: So fühlte es sich für die Verantwortlichen der Feuerwehr Michelfeld an, als sie bei der offiziellen Indienststellung eines Defibrillators einen symbolischen Scheck der Raiffeisenbank Auerbach über 3000 Euro entgegennahmen. Mit den Vorsitzenden Sebastian Höllerl und Christian Trenz sowie den Kommandanten Andreas von der Grün und Stefan Neukam freuten sich Kreisbrandrat Fredi Weiß und Kreisbrandmeister Hans Sperber.

Die Raiffeisenbank vertraten ihre Vorstandsmitglieder Frank-E. Kirchhof und Michael Sommer sowie die Geschäftsstellenleiterin in Michelfeld, Gerda Deinzer. Ihr galt als Beraterin vor Ort ein besonderes Dankeschön, auch für die Unterstützung bei Schulungsmaßnahmen. "Natürlich wäre es das Allerbeste, würde der Defi nie gebraucht", sagte Bürgermeister Joachim Neuß. "Wenn er denn zum Einsatz kommen muss, trägt dies zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit der Wehr bei." Kreisbrandrat Fredi Weiß sah solche Spenden nicht als selbstverständlich an und freute sich, dass die Feuerwehr Michelfeld einen so großzügigen Partner gefunden habe.Vorsitzender Sebastian Höllerl dankte dafür im Namen der Bevölkerung von Michelfeld und Umgebung, "denn wir bedienen, verwahren und benützen den Defibrillator nur". 2. Kommandant Stefan Neukam machte darauf aufmerksam, dass der plötzliche Herztod jährlich mehr als 200 000 Menschen in Deutschland treffe. Die Überlebenschancen erhöhten sich, wenn rechtzeitig Hilfe geleistet wird.