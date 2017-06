Fünf Tage lang fanden sich 20 Mitarbeiter der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken in der Waldschänke beim Wildgehege im Veldensteiner Forst zusammen. Ein Ziel: systematisch die Höhlen, Dolinen und Ponore im Forstgebiet erfassen.

Auerbach/Königstein. Möglich geworden war die Maßnahme durch das Entgegenkommen des Naturparks Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst als Pächter der Waldschänke, des Betreibers der Gastronomie Peter Stütz und der Bayerischen Staatsforsten, Forstbetrieb Pegnitz, heißt es in einer Pressemitteilung.Insgesamt galt es, 26 Karstobjekte im Forst zu finden, von denen im Höhlenkataster Fränkische Alb (HFA) Objektinformationen fehlten. Mit fünf Arbeitsgruppen wurden die Höhlen und Dolinen aufgesucht, die genaue Lage mit GPS bestimmt, ein Höhlenplan aufgenommen sowie eine Bilddokumentation angefertigt. Die Ergebnisse wurden sofort digital gespeichert.Der Forstbetrieb Pegnitz hat Fahrgenehmigungen für diese Zeit erteilt, was das Erreichen der Objekte in dem weitläufigen Waldgebiet sehr erleichtert hat. Er erhält auch die erarbeiteten Unterlagen zur Vervollständigung der dortigen Aktenlage.Bei dem Gebiet des Veldensteiner Forstes handelt es sich um einen Bedeckten Karst. In der Veldensteiner Mulde, einer vorkreidezeitlichen großräumigen Geländeform, ist der in der Kreidezeit abgelagerte Sand bei der Landschaftsentwicklung nicht abgetragen worden und bedeckt noch heute die Jurafelsformationen. Nur an wenigen Stellen ragen sie aus den Kreidesanden heraus (Großer und Kleiner Lochstein). An dieser geologischen Gegebenheit orientiert sich auch der Baumbestand - im Wesentlichen Nadelbäume (Fichten und Föhren), erklären die Forscher.Die Veldensteiner Mulde stellt einen gigantischen Wasserspeicher dar. Durch die Filterwirkung der Sande und durch die ausschließliche Waldbewirtschaftung steht hier Trinkwasser in bester Qualität und ausreichender Menge zur Verfügung.Die Rannaquellen liefern seit vielen Jahrzehnten einen erheblichen Anteil am Nürnberger Trinkwasser, welches über eine Leitung, teilweise verrohrt und stellenweise in unterirdischen Stollen fließend mit einem natürlichen Gefälle nach Nürnberg geleitet wird, informierten die Fachleute vor Ort.Die Höhlenforscher bedauern, dass die Waldschänke wegen der Belastung durch damals bei Bau verwendete Holzschutzmittel in Kürze abgerissen werden muss. Durch ihre zentrale Lage im Forst ist sie ihrer Meinung nach "ein ideales Zentrum für karstkundliche Arbeiten in diesem Gebiet."Sollte in Zukunft dort wieder ein Gebäude errichtet werden, würde man sich für die Besucher ein Informationszentrum wünschen in dem die hochinteressanten geologischen und hydrologischen Verhältnisse der Veldensteiner Mulde und ihre Bedeutung für die Trinkwasserversorgung dargestellt werden.