Auf den gebürtigen Oberfranken Schaffer mit Wohnsitz in Würzburg folgt der Oberpfälzer Weiß: Nach dem kurzen Gastspiel von sechs Monaten verlässt Hauptkommissar David Schaffer die hiesige Inspektion (PI). Seine Zeit als Interimsleiter war bereits bei der Übernahme im Mai auf diese Zeit begrenzt.

Stets erster Dezembertag

Etwas Besonderes

Mit seiner Verabschiedung in einem Festakt mit rund 60 Gästen aus Politik, Justiz, Geistlichkeit, der US-Army, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen im Vereinsheim der Knabenkapelle wurde zugleich Hauptkommissar Manfred Weiß aus Sulzbach-Rosenberg als Nachfolger in sein Amt eingeführt. Sie alle hieß nach der musikalischen Begrüßung mit Gitarre und Klarinette durch das "Moody Food Duo" (Catherine Winter, Christine Ott) Polizeivizepräsident Michael Liegl willkommen.Er hoffe, so danach Polizeipräsident Gerold Mahlmeister, dass Schaffer in diesem "Spiel auf Zeit" wertvolle Erfahrungen in der Oberpfalz sammeln konnte. "Denn auch hier gewinnt man wichtige Erkenntnisse", so der gebürtige Unterfranke aus eigener Erfahrung. Schaffer habe in kurzer Zeit Impulse gesetzt, mit Unterstützung der 39 Mitarbeiter der PI Auerbach und der Dienststelle Vilseck, den guten Sicherheitsstandard weiter entwickelt und rund 24 000 Menschen das Gefühl der Sicherheit vermitteln können. Schaffer sei es gelungen, die hohe Aufklärungsquote (bei 74 Prozent) im Dienstbereich zu halten. Professionelle Aufgabenbewältigung sei aber nur zu leisten mit einem guten und motivierten Team: "Sie haben sehr gute Arbeit hier geleistet, neue Ideen entwickelt, guten loyalen Kontakt zum Präsidium gehalten und enge Zusammenarbeit mit den Behörden gesucht", brachte es der Oberpfälzer Polizeichef auf den Punkt.Als Schicksalstag hat der 1. Dezember offenbar den beruflichen Aufstieg für Manfred Weiß mit bestimmt: Sowohl seine Berufung als Dienstgruppenleiter bei der PI München-Mosach als auch der Wechsel zum Landeskriminalamt (LKA) und zur Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg und nun die Einführung als Leiter der PI Auerbach erfolgten jeweils an einem ersten Dezembertag. Mit der Einstellung in der zweiten Qualifikationsebene bei der Bayerischen Polizei im Jahr 1979 hatte sich der gebürtige Sulzbach-Rosenberger (Jahrgang 1960) für den Polizeidienst entschieden. Nach dem Studium auf der dritten Qualifikationsebene für den gehobenen Dienst und der Ernennung zum Dienstgruppenleiter in München-Mosach ging Weiß ein Jahr später zum LKA.Der Wechsel zur Bepo folgte 1993, erst als Zugführer, ab 1996 Klassenleiter und zugleich Fachlehrer beim 26. Ausbildungsseminar. Jetzt die Geschicke der Auerbacher Inspektion zu lenken, sieht Mahlmeister als verdienten Lohn der bisher vollbrachten Arbeit von Manfred Weiß an, dessen ehrenamtliches Engagement ebenfalls eine Würdigung fand."Eine neue Ära bricht an." Dafür galten dem neuen Inspektionsleiter die Wünsche des Präsidenten für die nötige Energie und eine glückliche Hand bei der Führung. Zum Einstieg konnte Weiß, Vater zweier erwachsener Kinder und Opa zweier Enkel, das neue Verbandsabzeichen in der Oberpfalz entgegennehmen.Für ein wichtiges Ereignis als Stadt hielt Bürgermeister Joachim Neuß die Einführung eines PI-Leiters. Man wünsche sich Kontinuität, ließ er anklingen. Neben der Erhaltung des Sicherheitsstandards stellte Neuß die Parkproblematik in den Fokus: "Wenn Sie das lösen, rücken Sie nahe an die Verleihung der Ehrenbürgerwürde." In die Abschieds- und Willkommensworte ließ Personalratsvorsitzender Michael Hinrichsen die dringend nötige Unterstützung der Polizei durch die Politik einfließen.Als Fazit zum Einsatz in Auerbach fasste der scheidende Inspektionsleiter zusammen: "Eine Dienststelle funktioniert nur, wenn alle Mitarbeiter an einem Strang ziehen." Mit 35 Jahren Leiter einer PI zu werden, sei schon etwas Besonderes. Die Funktion eines Polizeichefs sei begehrt und eine der schönsten Tätigkeiten: "Ich fühlte mich gut beraten, unterstützt und gut aufgehoben." Dieses Engagement der Beamten gegenüber seinem Vorgänger erhofft der neue Inspektionsleiter auch für sich. Er freue sich auf den neuen Wirkungskreis.