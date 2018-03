Graffitischmierereien hinterließen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag an einer im Pausenhof der Mittelschule in Auerbach (Bild). Sie benutzten dazu Spraydosen mit oranger und schwarzer Farbe. In den vergangenen Wochen gab es im Stadtgebiet immer wieder solche Fälle. Unklar ist, ob ein Zusammenhang besteht. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Auerbach (09643/9204-0). Bild: Masching