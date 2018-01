Die Überraschung war groß beim Anruf von Jürgen Gumann , stellvertretender Sparkassen-Filialbereichsleiter und zugleich Nachbar der Haubners. Er machte es spannend, was die endgültige Gewinnsumme angeht: "Ein bisschen mehr als tausend sind es schon."Für die beiden wäre das schon ein erfreulicher Betrag gewesen. "Wir wollten es zunächst gar nicht so recht glauben, dass wir auch einmal Glück haben mit dem Gewinnen." Nach einem Rückruf von Erich Haubner im Geldinstitut ("Bin ich das wirklich?") waren schließlich auch die letzten Zweifel ausgeräumt. Doch erst bei der Übergabe am Montag wurde die volle Höhe des Gewinns bekannt.Insgesamt 1355 Gewinne mit einem Gesamtwert von 19 600 Euro fielen bei der Auslosung für den Sparmonat Dezember auf Kunden der Vereinigte Sparkassen Eschenbach, Neustadt an der Waldnaab Vohenstrauß, darunter auch zwei Tausender.Über die Verwendung ihres Gewinns müssen sich die Eheleute Haubner keine großen Gedanken machen. Für die geplanten Investitionen an und in ihrem Wohnhaus, darunter ein neuer Fassadenanstrich, wird es gut angelegt. Auch ein bisschen Urlaub ist noch drin.