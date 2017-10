"Gefahrstoffunfall bei der Firma ZF im Industriegebiet": So alarmierte am Samstagnachmittag die Leitstelle in Amberg die Feuerwehren. Zum Glück war dieses Szenario nur eine groß angelegte Übung des Kreisfeuerwehrverbands für Träger von Chemikalienschutzanzügen.

Beim Eintreffen der ersten Fahrzeuge meldete ein Betriebsangehöriger einen Unfall im Bereich des Lagers, an dem ein mit Chemikalien beladener Kleinlaster beteiligt sei. Angenommen wurde, dass Flüssigkeiten aus den Behältern austreten und zwei Personen verletzt seien.Der Auerbacher Kommandant Sven Zocher übernahm die Einsatzleitung. Er ließ den Gefahrenbereich absperren, alarmierte weitere Kräfte bei der Leitstelle nach und traf Vorbereitungen zur ersten Untersuchung der Unfallstelle, die sich nicht im Sichtbereich der Einsatzleitung befand. Während sich die Geräteträger ausrüsteten, wurde parallel dazu eine Not-Dekontaminierungsstelle aufgebaut. Außerdem wurden Gerätschaften zum Abdichten der Leckage vorbereitet.Zuerst wurde die Lage erkundet, danach wurden die beiden "Verletzten" zur Deko-Stelle gebracht, wo sie nach einer Dekontaminierung der Rettungsdienst übernahm. Danach versuchte man sich im Abdichten der Behältnisse.An der CSA-Großübung in Auerbach beteiligten sich die Feuerwehren aus Auerbach, Neuhaus/Pegnitz, Königstein, Freihung, Schnaittenbach, Hirschau, Rosenberg, Sigl und Weigendorf mit insgesamt 90 Aktiven. Dies war die erste Alarmierung der neuen CSA-Gruppe Nord im Landkreis Amberg-Sulzbach. Auch der Rettungsdienst aus Auerbach war mit in die Übung eingebunden.Nach fast zwei Stunden wurde die Übung beendet und eine kurze Nachbesprechung durchgeführt. Kreisbrandinspektor Peter Deiml dankte der Firma ZF für das Übungsgelände und betonte, wie wichtig solche Übungen seien. Einsatzleiter Sven Zocher lobte die Zusammenarbeit aller Feuerwehren.