Ein Kameradschaftsabend mit Dankeschön-Essen und Ehrungen langjähriger Aktiver füllte den Schulungsraum der Gunzendorfer Feuerwehr. Schon kurz zuvor hatte in Königstein eine zentrale Ehrung durch Landrat Richard Reisinger stattgefunden.

Gunzendorf. Für den Feuerwehrverein Gunzendorf vollzogen nun Vorsitzender Hubert Götz und Kommandant Markus Siegler die Ehrung mit der Übergabe der Vereinsurkunden für 25 und 40 Jahre treuer aktiver Mitgliedschaft. Seit 25 Jahren gehört Thomas Brunhuber der Wehr an und hat alle Leistungsabzeichen für den Löscheinsatz und die Ausbildung zum Maschinisten absolviert.Vier Jahre war er Vertrauensmann, und im Festausschuss zum 120-jährigen Bestehen hat er tatkräftig mitgewirkt. Zu der Auszeichnung mit Urkunde gratulierten auch Kreisbrandrat (KBR) Fredi Weiß, Kreisbrandinspektor (KBI) Peter Deiml, Bürgermeister Joachim Neuß und der Feuerwehrbeauftragte der Stadt Auerbach, Josef Lehner. Es folgte die Ehrung von Mitgliedern, die bereits seit vier Jahrzehnten aktiven Dienst leisten. Sie legten diverse Prüfungen für die Leistungsabzeichen ab und stiegen die Karriereleiter hinauf bis zu Hauptfeuerwehrmann. Natürlich sind sie auch einsatzerprobt. Beurkundet wurden die Leistungen von Günter Götz, Peter Dimler, Gerhard Kirsch, Werner Rupprecht, Herbert Schäffner, Albin Schwendner, Albert Siegler und Alfred Zerreis. Schon eingangs hatte der Vorsitzende Hubert Götz auch den Frauen und Mädchen in der Wehr für deren eifrige Unterstützung bei Feiern, insbesondere beim Pelzerfest, gedankt. Auch sie waren zu dem Essen an diesem Kameradschaftsabend eingeladen.